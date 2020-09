Julius Biada bringt den SVS in Schwung

Julius Biada hat die Forderung seines Trainers Uwe Koschinat umgesetzt und war damit einer der wenigen Profis beim Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen, der beim 2:1-Arbeitssieg (2:1) beim TSV Steinbach Haiger positiv in Erscheinung trat. Der offensive Mittelfeldspieler war beim Einzug in die zweite DFB-Pokalrunde das wichtigste Puzzleteil, denn beinahe wäre der SVS am Viertligisten gescheitert (wir berichteten).

„Wir haben das Spiel gewonnen, das ist die Hauptsache. Für den Verein ist es schön, dass wir weitergekommen sind. Die Auszeichnung ,Spieler des Spiels‘ ist ein netter Nebeneffekt, die ich gerne mitnehme“, sagte Biada, der aber durchaus noch mehr Treffer hätte erzielen können. Besonders in der ersten Halbzeit verpassten die Schwarz-Weißen eine frühzeitige Entscheidung.

Biada glänzte dabei nicht nur als Torschütze, sondern auch als Ideen- und Taktgeber. Der 27-Jährige bediente in der Anfangsphase unter anderem Kapitän Dennis Diekmeier, der in der Vergangenheit lange Zeit nicht für seine Torjägerqualitäten bekannt war. In der Vorsaison hatte er dann im 294. Profispiel seine Serie durchbrochen und seinen Premierentreffer erzielt. Im Sibre-Sportzentrum ließ er aber nicht das dritte Tor folgen. Wie man es besser macht, zeigte Biada: Nach einem Pass von Neuzugang Daniel Keita-Ruel stand er goldrichtig.

Fehler von Fraisl

Nach einem Torwartfehler von Martin Fraisl glich Sascha Marquet für den TSV, der im Vorfeld schon vier Pflichtspiele absolviert hatte, aus. „Wir haben gegen einen hoch motivierten Gegner gespielt. Wir durften die Jungs nicht unterschätzen, mussten uns aber gleichzeitig auch erst einmal wieder an diesen Wettkampf gewöhnen“, erklärte Biada die Probleme.

Der gebürtige Kölner schien im Vergleich zu einigen Mannschaftskollegen weniger Anpassungsprobleme zu haben. Mit seinem sechsten Schussversuch brachte er Sandhausen in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs wieder in Führung. „Es hätte schlechter für mich losgehen können“, sagte er schmunzelnd. Lob gab es auch von Trainer Koschinat: „Julius bestätigt seinen aufstrebenden Trend. Ich habe immer an diesen Spieler geglaubt und wusste, welches Potenzial er hat. Im Moment bringt er das auch auf den Platz.“

Aber auch schon in der Spielzeit 2019/20 ließ er mit fünf Treffern und drei Vorlagen sowie einer starken Phase nach der Corona-Zwangspause sein Können aufblitzen. Zeitweise waren sogar die Liga-Konkurrenten Hannover 96 und Hamburger SV an ihm interessiert, doch Biada entschied sich zum Verbleib - zum Glück aus SVS-Sicht.

In der zweiten Halbzeit baute aber auch Biada ab. Der Regionalligist warf indes noch einmal alles nach vorne und brachte den Ball sogar im Tor unter. Allerdings stand Enis Bytyqi im Abseits. „Steinbach hatte sich eine ganze Menge vorgenommen, aber wir stehen in der zweiten Runde und das ist am Ende das, was zählt“, sagte der Doppeltorschütze.

Mit Blick auf den Saisonauftakt gegen den SV Darmstadt 98 müssen sich die Kurpfälzer, bei denen insgesamt vier Neuzugänge in der Startformation standen, zweifelsohne steigern. „Es geht gleich gegen einen Gegner, der geografisch gar nicht so weit entfernt ist. Das läuft fast unter Derby und darauf freuen wir uns“, gibt Biada zu. Spielbeginn ist am Samstag, 19. September, um 13.30 Uhr im BWT-Stadion am Hardtwald. Die Partie wird dank eines vom zuständigen Gesundheitsamt genehmigten Hygienekonzepts vor 460 Zuschauern ausgetragen.

In Haiger waren am Sonntagnachmittag 800 Zuschauer zugelassen. Für Biada war das ein Schritt zurück zur Normalität: „Die Fans machen natürlich Lust auf mehr. Wir freuen uns, dass es jetzt auch in der Liga wieder losgeht.“ Und wenn Biada den Schwung auch noch in das erste Saisonspiel retten und seine Mannschaft mitreißen kann, dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass auch der Liga-Auftakt glücken wird.

Mehr Bilder vom Pokalsieg unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 14.09.2020