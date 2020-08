Julyte Renno und Yanisa Splendore holen den Pokal

Das Duo Julyte Renno und Yanisa Splendore vom Tennis-Club (TC) Plankstadt – beides „Eigengewächse“ aus der Vereinsjugend – erreichte souverän das Finale des badischen Pokalwettbewerbs für Zweierteams der Damen Gruppe A. Zuvor bezwangen sie bereits vier Mannschaften in der Vorrunde im K.o.-System. Als Gegner des Endspiels stand der TC Eggingen auf dem Tableau, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Da der TC Eggingen das Heimrecht zugelost bekam, machten sich die beiden jungen Damen, begleitet von ihrem Anhang, auf in den 260 Kilometer entfernten Spielstätte. Die beschauliche Gemeinde Eggingen liegt ganz im Süden des Landes kurz vor der Grenze zur Schweiz unweit von Schaffhausen. Nach vier Stunden Autofahrt kamen die Finalistinnen am wunderschönen Tennisgelände an, idyllisch umrahmt von den Schweizer Alpen. Dort wurden sie von zahlreichen Anhängern des Heimteams empfangen. Selbst aus der Schweiz waren Schaulustige rübergekommen.

Zwei Einzel und ein Doppel standen auf dem Programm. Julyte Renno gewann ihr Einzel souverän mit 6:0, 6:0. Yanisa Splendores Einzel (2:6, 6:2) entschied sich im Match-Tie-Break. Dieser ging mit einem knappen 10:7-Sieg an die Gastgeberin. Das Doppel musste also über den Pokalsieg entscheiden. Hier gab es für die Gegnerinnen kein Erbarmen. Mit einem grandiosen 6:0, 6:1- Sieg ging der Pokal an die Plankstadter Mädels. Als stolze Siegerinnen mit dem BTV-Pokal im Gepäck war die Heimreise eine kurzweilige Angelegenheit. Das neu formierte Vorstandsteam ist nicht nur stolz auf die Spielerinnen, sondern wird alles daransetzen, beide im Club zu halten, heißt es abschließend. zg

