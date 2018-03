Anzeige

Die Drittliga-Handballerinnen der TSG Ketsch II sind zuletzt dreimal ohne Punkterfolge geblieben. Nur einen Zähler stehen sie noch über dem ominösen Strich. Nun kommt der TuS Metzingen II in die Neurotthalle. TSG-Trainer Adrian Fuladdjusch verzichtet in dieser Partie auf die B-Jugendlichen, die bei der SG Stutensee/Weingarten in der Oberliga auflaufen. Fuladdjusch warnt: „Wir müssen sehr wachsam sein und mit einer konzentrierten Leistung versuchen, die Punkte in Ketsch zu behalten.“

Nach zuletzt drei Badenliga-Siegen in Folge, bei denen der TV Brühl als Favorit aufgetreten ist, steht ihm diesmal eine klare Außenseiterrolle zu. Denn in Brühl ist der Spitzenreiter SG Nußloch zu Gast. Derweil sind die Gäste gewarnt – Trainerin Nadine Strienz meinte: „Brühl ist die Mannschaft der Rückrunde, das wird ein schweres Spiel.“ mj/zg