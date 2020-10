Jungbären starten mit Remis

Mit einer sehr dünnen Personaldecke von nur fünf A-Jugendlichen und zwei Mädels aus der B-Jugend startete die weibliche A-Jugend der TSG Ketsch am Samstag mit einem 29:29-Unentschieden in Göppingen in die Saison der Handball-Oberliga Baden-Württemberg.

Die Spielerinnen um Trainer Carsten Sender begannen sehr diszipliniert und durch eine starke Hannah Rothe im Tor lagen sie zur Pause mit 15:12 vorne.

In der Pause richtete die ehemalige Trainerin der Ketscher Bären, Katrin Schneider wohl die richtigen Worte an ihr Team, denn Göppingen drehte in Hälfte zwei so richtig auf, was sie durch ihre Personalalternativen besser konnten als die Ketscherinnen. Aber die A-Bären zeigten eine große Moral und spielten weiterhin sehr strukturiert. Am Ende stand ein gerechtes Unentschieden von 29:29 auf der Anzeige. Trainer Carsten Sender nach dem Spiel: „Ich bin aufgrund der dünnen Personaldecke und des Kampfgeists meiner Mädels sehr zufrieden.“

Korinth verlässt Verein

Für Paula Korinth war die Partie in Göppingen ihr Abschiedsspiel für die TSG Ketsch sie wechselt ab sofort zur SG Kappelwindeck/Steinbach.

TSG: Rothe, Meyer; Simeth, Tabery, Winnewisser (10), Herrmann, (9), Korinth, (5), Rothe, Stein (3), Böser. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.10.2020