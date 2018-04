Junge Turnerinnen mit toller Leistung

In der Nordbadenhalle in Heddesheim starteten zum ersten Mal die Jüngsten vom HSV Hockenheim in den Jahrgängen 2006 und jünger. Zoe Kalkanteras, Ela Karakac, Janet Kube sowie Ceyda Sarar waren aufgeregt, doch sie meisterten alle vier Geräte Sprung, Barren, Balken und Boden. Ceyda erhielt mit 12,30 Punkten am Sprung die zweitbeste Tageswertung. Ganz knapp verfehlte Zoe das Treppchen. Zum

...

Sie sehen 32% der insgesamt 1251 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 03.12.2013