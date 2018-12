„Jungs haben sich das Finale verdient“

„Wir haben in diesem Jahr einfach eine super Truppe, sowohl sportlich als auch menschlich passt es perfekt. Heute haben sich die Jungs belohnt und sich somit das Finale am letzten Kampftag in Schriesheim verdient. Ich bin stolz auf diese Leistung und unsere Saison“, analysierte Wolfgang Laier, Trainer bei der RKG Reilingen/Hockenheim, den 18:8-Sieg seiner Athleten im letzten Heimkampf des Jahres gegen den KSV Hofstetten.

Für die Reilinger war es ein gelungener Heimabschluss, bei dem nicht nur die Vertragsverlängerung des Erfolgstrainers bekannt gegeben, sondern mit Christian „Itze“ Schöfer auch ein langjähriger Athlet verabschiedet wurde. Jetzt steht den Reilinger am letzten Kampftag nächstes Wochenende ein Showdown im Derby gegen den Tabellendritten KSV Schriesheim bevor, bei dem es wohl im Kampf um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bundesliga „Do or Die“ heißen wird.

Die Ringkampfgemeinschaft zeigte in Halbzeit eins, warum sie seit dem ersten Kampftag durchgehen an der Spitze der Regionalliga steht. Mit dem Überlegenheitssieg von Daniel Layer (57 Kilo Greco), dem 12:1 von Igor Chichioi (61 Kilo Freistil) und dem 13:1 Sieg von Robin Laier (66 Kilo Greco) konnten die Reilinger drei hohe Sieg für sich verbuchen.

Die Gäste holten zwar durch ihren Spitzenmann Julian Neumaier (98 Kilo Greco) einen Überlegenheitssieg, allerdings biss sich ihr Rumäne Ion Pislaru (130 Kilo Freistil) am starken Ali Azimzada die Zähne aus und kam nicht über ein 7:5 hinaus. In der zweiten Kampfhälfte ließ die RKG die Gäste dann nicht mehr herankommen und behielt in einem zunehmend hitzig werdenden Duell einen kühlen Kopf – von den Provokationen der Gäste ließ sich die RKG nicht mitreißen.

Thilo Dicker (86 Kilo Freistil) und Kevin Schellin (71 Kilo Freistil) gewannen jeweils souverän ohne Punktverlust, während Robin Keck (75 Kilo Freistil) wiederholt provoziert wurde, was dem Kampfrichter allerdings entging und mit einer Verwarnung für den Reilinger endete. Der Kampf wurde zunehmend verfahrener, was letztendlich in einer Verletzung des Hofstetteners gipfelte und den Gastgebern einen Aufgabesieg einbrachte. Die Gäste punkteten dann noch in der Klasse bis 80 Kilo Greco, wo RKGler Evgenij Titovski gegen Patrick Neumaier mit 0:4 verlor.

Der Abschluss des Abends gehörte Christian „Itze“ Schöfer (75 Kilo Greco), der zwar gegen Fabian Hofer mit 3:5 verlor, aber in seinem letzten Kampf vor RKG-Publikum durchgehend gefeiert wurde.

In 104 Kämpfen 73-mal erfolgreich

Der Gailbacher war seit 2013 für die Ringkampfgemeinschaft aktiv und entwickelte sich im Laufe der Jahre nicht nur zum zuverlässigen Stammringer, sondern auch zum umjubelten Publikumsliebling, der mit seinem Ehrgeiz und seiner offenen Art die Fans stets mitreißen konnte. In 104 Kämpfen zeigte sich „Itze“ mit 73 Erfolgen als Siegringer, was sicherlich mit seiner Oberliga-Saison 2015, in der er ungeschlagen blieb und enormen Anteil an der Meisterschaft hatte, einen Karrierehöhepunkt fand. Nach seinem Kampf erhielt der 33-Jährige umspielt von dem Lied „Time to say Goodbye“ und stehenden Ovationen eine würdige Verabschiedung.

Auch RKG-Sportvorstand Heiko Schweikert bedankte sich bei Schöfer: „Der ganze Verein bedankt sich bei Itze für die vielen Jahre, in denen er alles für die RKG gegeben hat und stets zuverlässig und immer ein sehr wichtiger Teil der Mannschaft war. Für seine Zukunft als Trainer in der Heimat wünschen wir ihm viel Erfolg und hoffen, dass es das ein oder andere Mal bei uns in Reilingen vorbeischaut.“

Für die RKG bedeutete dieser emotionale Abend allerdings auch die Verteidigung des ersten Tabellenplatzes mit weiterhin einem Punkt Vorsprung vor dem ASV Schorndorf.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.12.2018