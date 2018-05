Anzeige

Das Finale wird am morgigen Mittwochabend um 19.30 Uhr in der Neurotthalle Ketsch angepfiffen. Eigentlich lag das Heimrecht bei der HG Saase, doch das Landesturnfest in Weinheim blockiert die Hallen an der Bergstraße.

Adrian Fuladdjusch wird in diesem Spiel ganz auf die Jugend setzen. Die Bärenladies der Bundesliga- Mannschaft dürfen im BHV-Pokal nicht mehr eingesetzt werden, da sie bereits für den DHB-Pokal festgespielt sind.

„Der Reiz für unsere Junior-Bären, einmal im DHB-Pokal gegen die ,Großen‘ spielen zu können, ist sicherlich hoch genug, um all ihre spielerischen wie kämpferischen Mittel für einen Sieg gegen die HG Saase einzusetzen“, heißt es in der Pressemitteilung. Auch Bären-Coach Adrian Fuladdjusch freut sich auf dieses Spiel: „Wir wollen den BHV-Pokal gewinnen, um am DHB-Pokal teilzunehmen. Zuhause, mit unseren Fans im Rücken, stehen die Chancen ganz gut.“ wos/zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 29.05.2018