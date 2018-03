Anzeige

Die Führungsverantwortlichen der Ketscher Kurpfalz-Bären haben weiter Grund zum Strahlen. Im Februar hatte die erste Mannschaft komplett verlängert (wir berichteten) und jetzt zogen die Juniorbären nach, meldet der Verein in einer Pressemitteilung.

Noch bevor der Klassenerhalt in der dritten Handball-Liga der Frauen Liga ganz sicher ist, kann sich Trainer Adrian Fuladdjusch darüber freuen, dass alle seine Spielerinnen der Bärenfamilie treu bleiben wollen. „Es macht riesig Spaß, mit dieser Truppe zusammen zu sein. Wir müssen zwar viel Rücksicht auf die berufliche und studienbedingte Belastung nehmen, aber wenn die Mädels in der Halle sind, gibt jedes Vollgas“, so Fuladdjusch, der als Geschäftsführer für das operative Gesamtgeschehen verantwortlich ist.

Als sportlicher Leiter (gemeinsam mit Tom Löbich) ist Dr. Robert Becker davon überzeugt, dass der eingeschlagene Weg nicht nur sportliche Früchte trägt: „Dies ist in der Handball-Bundesliga der Frauen wohl einmalig und spiegelt den tollen Gemeinschaftsgeist bei den Bären. Ist aber auch ein Indiz dafür, dass unsere Talente, die aus der Jugend nachrücken, in Ketsch eine echte Entwicklungs-Chance sehen und viel Spaß am Handball haben.“