Juniorbären fordern in Bayern Zählbares

Für die Drittliga-Handballerinnen der TSG Ketsch II geht es an diesem Spieltag (Samstag, 17.30 Uhr) an den Münchener Stadtrand nach Gräfeling zur HSG Würm-Mitte. Für die Bayern hat es bislang nur zu einem Remis gegen Haunstetten gereicht. Allerdings werden die Juniorbären die Reise wohl ohne Spielerinnen aus ihrer „Ersten“ unternehmen, da diese fast zeitgleich gegen Nord Harrislee antreten.

Ohne Komfort punkten

Die HSG St. Leon/Reilingen, derzeit als Zweiter der Oberliga gelistet, wird am Sonntag (15.30 Uhr) bei der SG Heidelsheim/Helmsheim vorstellig. Diese ist noch am Scheideweg, ob sie sich nach oben oder unten orientieren soll und kämpft derzeit mit einer unbefriedigenden Trainingssituation.

Denn der Umbau der heimischen Halle in Heidelsheim (seit Pfingsten) verzögert sich – die Arbeiten wurden eingestellt. Auch am Spielort Bruchsal findet ein Umbau statt, so dass der übliche Komfort nicht gewährleistet ist. Die HSG-Frauen wollen sich da aber durchmanövrieren und siegen.

Brühl als Angstgegner

In der Badenliga wird beim TV Brühl erwartet, dass sein Gast TSG Wiesloch nach zwei Heimniederlagen alles daran setzen wird, verlorenen Boden gutzumachen. Das will der TVB, der bei Wiesloch als Angstgegner gilt, nicht zulassen.

Dazu sollen die Kreise von Spielmacherin Johanna Sauter eingeengt werden. Sie traf in drei Partien 28/11 Mal. Aber auch Pia Hilgenhaus muss als torgefährlich eingestuft werden. Brühl ist derzeit glänzend in Schuss und bei bestmöglicher Besetzung schwer ausrechenbar, die TSG hatte dafür seit fast drei Wochen Spielpause.

Kolb und Co. sind gewarnt

Nicht nur gegen Wiesloch ist die SG Pforzheim/Eutingen daheim schwer unter die Räder gekommen (19:30). Damit ist zwar die Favoritenstellung für Spitzenreiter HG Oftersheim/Schwetzingen in diesem Vergleich klar.

Aber ein Sieg sollte nicht als vorprogrammiert gelten, denn die Enztäler können auch anders, wie sie gegen Königshofen/Sachsenflur demonstriert haben (30:24). HG-Spielmacherin Karo Kolb und ihre Mitstreiterinnen sind demnach gewarnt und gefordert, konsequent zu arbeiten.

Umkämpftes Spiel erwartet

Die HSG II wird derzeit als Achter im Klassement der Verbandsliga geführt, ihr kommender Gastgeber KuSG Leimen (Sonntag, 16.30 Uhr) indes nur als Letzter.

Das hat aber bislang nur wenig Aussagekraft, denn beide haben aktuell nur zwei Pluspunkte gesammelt. Der Ausgang dürfte also offen und hart umkämpft sein. ako/mj

