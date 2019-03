„Juniorbären“ in Nöten

Zum ersten Mal in dieser Handballsaison war „Juniorbären“-Coach Adrian Fuladdjusch auf der Pressekonferenz nach der 24:27-(15:14)-Niederlage gegen den Drittligisten ESV Regensburg so richtig „angefressen“. Gleich im Dutzend fanden selbst einfachste Würfe nicht ins gegnerische Tor und die eigentlich gute Leistung wurde in diesem Spiel einfach „weggeworfen“.

„Das war heute sehr enttäuschend, wir hatten eine gute Torhüterleistung, gute Abwehr, gute Spielanlage, aber haben es nicht geschafft, den Ball im Tor unterzubringen. Wir haben noch vier Spiele und müssen zwei gewinnen, um die Klasse zu halten, das wird uns gelingen, denn die Mannschaft hat genug Qualität“, so Fuladdjusch in einer Pressemitteilung des Vereins.

Hohe Fehlerquote

Von Beginn an setzten die Juniorbären die körperlich äußerst kompakte Abwehr der „Eisenbahner“ aus Regensburg mächtig unter Druck. Die ersten Minuten waren sehr ausgeglichen, und ab der 20. Minute konnte sich das schnelle Spiel der Ketscher durchsetzen. Die Mannschaft, in der zum ersten Mal in dieser Saison nach langer Verletzungspause auch Julia Löbich stand, zog auf drei Tore davon, obwohl der Gastgeber bereits zu diesem frühen Zeitpunkt gleich mehrere gute Gelegenheiten liegenließ. Durch diese unnötig vielen Fahrkarten konnte Regensburg immer wieder aufschließen und die Juniorbären gingen lediglich mit einer knappen Führung in die Pause.

Dieses „Spielchen“ setzte sich auch zu Beginn der zweiten Halbzeit fort. Eine Viertelstunde vor Schluss wurde die Fehlerquote immer höher, und plötzlich lief Ketsch einem Regensburger Vorsprung hinterher. Immer wieder konnten sich die Gastgeber herankämpfen, doch im entscheidenden Moment wurde wieder ein Ball weggeworfen. Regensburg gab das Spiel nicht mehr aus den Händen.

Auch die anderen Ergebnisse in der Liga waren nicht gerade „bären-freundlich“ ausgefallen, so dass sich die Fuladdjusch-Ladys wieder mitten im Abstiegskampf befinden.

Junior-Bären: Heinzmann, Rüttinger; Köhler (7), Hinzmann (2), Löbich (1), Eckhardt (1), Puhr (1), Widmaier, Büßecker, Marmodee (5), Oßwald (1), Fabritz (2), Bühl (1), Berg, Völker (3), Vay. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 20.03.2019