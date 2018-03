Anzeige

Völlig perplex saß Bären-Coach Adrian Fuladdjusch nach dem 25:23-Erfolg seiner TSG Ketsch II im Handball-Drittligaspiel bei der FSG Waiblingen/Korb II im Foyer der Waiblinger Sporthalle. Es war ihm unbegreiflich, wie sein Team – trotz der im Dutzend verworfenen Bälle – so ein Spiel überhaupt gewinnen konnte.

Auch Waiblingen/Korb hatte wie die Bären ein paar Verstärkungen aus der Bundesliga am Start. Im Kader der Ketscher Juniorinnen standen allerdings auch gleich zwei Spielerinnen aus der B-Jugend, für Nadja Königsmann war es eine Premiere.

Wie die Feuerwehr

Die Zuschauer in der Halle rieben sich verwundert die Augen, als die Juniorbären loslegten wie die Feuerwehr. Nach wenigen Minuten stand es schnell 4:0, und die Ketscher Mannschaft hatte gleich mehrfach die Chance, auf 6:0 oder 7:0 davonzuziehen. Doch irgendwie geisterte ibei den jungen Bären der „Chancentod“. Reihenweise wurden die Bälle verworfen oder einfach in die Gegend gefeuert. So kam die FSG langsam, aber sicher näher und bei Halbzeit war der Vorsprung auf ein mageres Törchen zusammengeschmolzen.