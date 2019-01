Kader nahezu unverändert

Der Fußball-A-Ligist SC Olympia Neulußheim startet mit einem nahezu unveränderten Kader in die Wintervorbereitung.

„Wir sind mit unserem Kader zufrieden und sahen keine Notwendigkeit, groß etwas zu verändern“, begründet SON-Coach Michael Graf die Zurückhaltung auf dem Transfermarkt. „Wir sind von der Kameradschaft her sehr gut aufgestellt und große Veränderungen hätten nur Unruhe hereingebracht.“

Die einzige Neuerwerbung in dieser Wechselperiode ist Marcel Haas, der vom SV Altlußheim in die Nachbargemeinde kommt. Der Abwehrspieler brachte es beim Ligarivalen der Neulußheimer in der Hinrunde auf acht Partien, in denen er einen Treffer erzielte. „Er passt bei uns gut rein, denn er ist mit einigen Spielern befreundet und stößt bei uns auf offene Arme“, erklärt Graf. Neulußheim belegt zur Saisonhalbzeit mit sieben Zählern Rückstand auf den Relegationsrang den siebten Platz. „Wir sind auf jeden Fall nicht sieben Punkte schlechter als die Konkurrenz, denn wir haben viele Spiele in den Schlussminuten unnötig abgeschenkt“, erinnert Graf an zahlreiche Punktverluste.

Am Dienstag steigt nach der mehrwöchigen Pause, in der die Neulußheimer auch auf Teilnahmen in der Halle verzichteten, der Aufgalopp beim A-Ligisten. Getestet wird gegen FV Elsenz, FCG Karlsdorf und SV Philippsburg.

Bei Neulußheims Aufstiegskonkurrenten gab es im Winter ebenfalls Veränderungen. Der TSV Neckarau verpflichtete Sandro Egner vom SC RW Rheinau. Neu bei DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen sind Yusupha Sarr (FV Brühl II) und Aaron Schwarz (SG Oftersheim). Verlassen hat die DJK lediglich Marius Hacker (FSV Seelbach). wy

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 28.01.2019