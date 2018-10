Kämpferisch gleichauf

Vier Niederlagen hintereinander kassierte Aufsteiger HSG Gedern/Nidda zum Saisonauftakt in der 2. Handball-Bundesliga der Frauen. Doch beim Heimsieg gegen Harrislee platzte der Knoten. Nach dem Erfolg bei den Spreefüxxen in Berlin hat das hessische Team aus dem Wetteraukreis die Abstiegsränge und hofft nun, in eigener Halle gegen die ein bisschen aus dem Tritt geratenen Kurpfalz Bären aus Ketsch den dritten Sieg in Folge einzuheimsen.

Die Schützlinge von Kate Schneider sorgten in den beiden vergangenen Spielen für nervenaufreibende Momente. In eigener Halle mussten sie jeweils dem Gegner hinterherlaufen. Gegen Waiblingen lagen sie mit 15:18 zur Pause zurück und gegen Harrislee mit 10:13. Dennoch strauchelte der Spitzenreiter nicht, weil sich das Team berappelte und die zweite Hälfte mit 13:7 gegen die schwäbischen Handballerinnen und gegen die Nordfrauen mit 14:9 gewinnen konnte.

Höchsten Respekt vor Gegner

Trainerin Kate Schneider war in dieser Trainingswoche gefordert, dem Team deutlich zu machen, sich vom Anpfiff an bundesligatauglich zu präsentieren: „Ich habe höchsten Respekt vor unserem Gegner, der sich seit unserem Vorbereitungsspiel in Ketsch enorm gesteigert hat. Und kämpferisch ist die Mannschaft sowieso auf Augenhöhe mit uns!“

Gemeinsam ist den beiden Mannschaften, dass sie regional verwurzelt und bodenständig ausgerichtet sind. Auf spektakuläre Neuzugänge wurde verzichtet und beide Formationen sind daher hervorragend eingespielt.

Zudem hat die vom nahen Bruchköbel gekommene Rückraumschützin Kristin Amos sehr gut beim Aufsteiger eingeschlagen. ihb/zg

