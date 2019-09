Kämpferisch überragend

Gleich auf zwei Turnieren zeigten die C-Jugend-Handballerinnen der TSG Ketsch am Wochenende ihre Klasse und heimsten zweimal den ersten Platz ein.

Am Samstag war das Team mit vier Oberliga-Mannschaften auf dem stark besetzten Etaopt-Handball-Cup in Bad Soden. Im Kader der Bären fehlten drei Spielerinnen. Dennoch wurde der sehr starke Gastgeber, die JSG Bad Soden, die HSG Dudenhofen/Münchholzhausen aus der Oberliga Hessen und der TuS Königsdorf aus der Oberliga Mittelrhein bezwungen, bevor es zum letzten Spiel gegen die C-Jugend von Bayer 04 Leverkusen ging. Obwohl bereits mehr als 120 Minuten intensiver Spiele in den Knochen der C-Bärinnen steckten, zeigten sie ihre beste Turnierleistung und gewannen mit 25:12.

Trainer Holger Schwab war selbstredend stolz auf seine Mädels: „Bei einer Spielzeit von insgesamt 160 Minuten zeigten sie vor allem eine überragende kämpferische Einstellung und konnten auch im letzten Spiel noch richtig Gas geben. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Südbadische Teams ohne Chance

Am nächsten Morgen ging es weiter – in Baden-Baden beim Turnier der SG Kappelwindeck/Steinbach. Auch dort hielten sich die Bären schadlos und ließen den Mannschaften aus Südbaden keine Chance. Gleich im ersten Spiel gegen die Gastgeber gewannen die Ketscherinnen mit 17:9, danach wurden die Panther der JSG Murg mit 10:6 in die Knie gezwungen. Einem 13:7 gegen die SG Baden-Baden/Sandweier folgte ein ungefährdetes 14:3 gegen den TuS Großweier. „Es ist schon Wahnsinn, welchen Elan die Mädels an den Tag legen. In zwei aufeinanderfolgenden Tagen solch eine Leistung im körperlichen und mentalen Bereich abzuliefern, ist schon allererste Sahne“, sagte Holger Schwab. zg

