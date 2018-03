Anzeige

Beide kassierten am letzten Spieltag der Handball-Badenliga heftige Klatschen, jetzt stehen sie sich direkt gegenüber: Der HSV Hockenheim hatte beim TV Hardheim klar das Nachsehen, sein kommender Gast TSV Birkenau unterlag daheim dem Vorletzten St. Leon/Reilingen. Die HSG will nun ihren Aufwind nutzen und möglichst auch beim TV Knielingen punkten (Sonntag, 17.30 Uhr). Die HG Oftersheim/Schwetzingen II tritt am heutigen Samstag (19 Uhr) bei der TSG Wiesloch an.

Eine „Schlappe“ (HSV-Rechtsaußen Björn Skade) hatte es für Hockenheim in der Hinrunde in Birkenau gegeben. Dies soll sich nun ändern. „Die Jungs sind jetzt in der Bringschuld, das auf die Platte zu bringen“, lässt sich HSV-Trainer Admir Kalabic gar nicht erst von irgendwelchen Vorzeichen beeinflussen. „Es liegt immer an uns selbst, wie das Spiel verläuft. Das haben wir doch gerade gegen Hardheim im Negativen gesehen. Wir wollen jetzt natürlich gewinnen.“

Personell gibt es bei den Rennstädtern nichts Neues zu berichten. Philippe Schinke muss wohl wieder auf die Zähne beißen. „Wir haben zwar einen gewissen Abstand zum Letzten Eggenstein, doch wir wollen uns endlich deutlich da hinten rausarbeiten. Von dem her wäre ein Sieg brutal wichtig, denn dann folgen für uns erstmal zwei Auswärtsspiele“, betont Stefan Kögel von der Abteilungsleitung die Bedeutung dieser Partie.