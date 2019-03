Kalabic fordert Leistung wie im Training

Rechnerisch ist in der Handball-Badenliga noch nichts endgültig besiegelt, aber praktisch befinden sich drei der vier Vertreter unseres Verbreitungsgebietes schon in jener grauen Zone, wo es weder um Aufstiegsambitionen noch um Abstiegssorgen geht. Ganz anders sieht dies beim HSV Hockenheim aus – und dessen Nöte könnten sich noch drastisch verschlimmern.

Trainer Admir Kalabic fordert deshalb: „Wir müssen es endlich schaffen, einmal über 60 Minuten Handball zu spielen und uns für die guten Trainingsleistungen belohnen. Denn die Tabelle spricht eine deutliche Sprache. Die Aufgaben in den nächsten Wochen werden nicht einfacher.“ In der Tat: Im Klassement steht Hockenheim auf dem letzten Platz und für den auswärts komplett punktfreien HSV geht es nun zum Siebten Stutensee/Weingarten. Einziger Hoffnungsschimmer: Die SG ist daheim nicht sonderlich sattelfest.

Ebenfalls auswärts werden die HSG St. Leon/Reilingen (Samstag, 19 Uhr bei der TSG Wiesloch) und die TSG Eintracht Plankstadt (Sonntag, 17.30 Uhr beim TV Knielingen) aktiv sein. Für Plankstadt ist es das dritte Aufeinandertreffen mit den Karlsruhern in der laufenden Saison, da sie sich noch im Pokal gegenüberstanden. Beide Male siegte die TSG Eintracht mit einem Treffer Differenz und auch in der Tabelle sind sie sich sehr nah. doch die Formkurven haben sich zuletzt gegenläufig entwickelt. Während der Gast zuletzt etwas schwächelte, hat das Team um Spielertrainer Jochen Werling sogar Spitzenreiter Neuenbürg bezwungen. „Zuletzt haben wir nicht das abgerufen, was uns das Jahr über stark gemacht hat“, meinte Coach Niels Eichhorn und ergänzt: „Auch in Sachen Chancenverwertung müssen wir uns in den restlichen Wochen wieder deutlich steigern.“

St. Leon/Reilingen nicht konstant

Nicht viel einfacher dürfte es für die HSG in Wiesloch werden, allerdings schwankte der Gastgeber ein wenig in seiner Konstanz, so dass die Favoritenrolle bei St. Leon/Reilingen liegen sollte. Aber gerade als Außenseiter fühlten sich die Wieslocher zuletzt immer besonders wohl und traten entsprechend auf. Aber das HSG-Team befindet sich derzeit in recht guter Verfassung, zeigte es doch in den letzten Spielen recht beeindruckende Leistungen. Das Hinspiel gegen Wiesloch hat es deutlich zu seinen Gunsten entschieden. Sollte wieder der berühmte Team-Spirit, der ja bei der HSG groß geschrieben wird, stimmen, so sollte auch in Wiesloch ein Erfolg drin sein.

Obwohl auf heimischen Terrain (nach drei Auswärtspartien in Folge), wird auch die HG Oftersheim/Schwetzingen II gegen Neuenbürg nicht als Favorit angesehen. Doch angesichts der relativ komfortablen Situation (sieben Punkte Vorsprung auf den HSV), wird das Projekt, den Tabellenführer möglichst lange zu ärgern, recht entspannt angegangen. Und immerhin hat die HCN in der Vergangenheit in Oftersheim schon einmal angefangen, die Meisterschaft zu versemmeln.

„Nach der wirklich angespannten Personallage in Bruchsal, können wir wieder auf mehr Variation im Rückraum setzen, da die erste Mannschaft nicht gleichzeitig spielt und die Bundesliga-A-Jugend spielfrei ist. Darüber hinaus hat sich das Krankenlazarett zum Ende der Woche ein wenig geleert, so dass zwei, drei weitere Spieler den Trainingsbetrieb aufnehmen konnten“, sieht Co-Trainer Christoph Lahme dem Sonntag gelassen entgegen. mj/zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.03.2019