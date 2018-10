Kalabics Siebenmeter bringt einen Punkt

Verdienten Applaus nach 60 spannenden Minuten gab es von Anhängern beider Mannschaften nach dem 25:25 (12:13)-Unentschieden zwischen dem HSV Hockenheim und dem TV Friedrichsfeld, die ein packendes Badenliga-Handballspiel lieferten. Gefeierter Held auf Seiten der Hockenheimer war Linksaußen Denis Kalabic, der sechs Sekunden vor Schluss mit seinem Siebenmetertreffer einen verdienten Punkt bescherte.

Nach ausgeglichener Anfangsphase zogen die Gäste dank flüssiger Passkombinationen rasch bis auf 8:4 (14.) davon. Die HSV-Abwehr bekam in dieser Phase keinen Zugriff und ein ums andere Mal gelangen dem TVF Torerfolge über die Außen. Trainer Admir Kalabic reagierte mit Auszeit und Hockenheim agierte nun aggressiver in der Abwehr und strukturierter im Angriff. Ein gehaltener Siebenmeter von Robbie Sowden war die Initialzündung, den Anschluss herzustellen.

Fünfminütige Torflaute

Nach dem Seitenwechsel blieb der HSV zunächst bis zum 16:18 durch Kalabic dran (41.), geriet dann aber zunehmend ins Hintertreffen, da TVF-Torwart Christian Schemenauer rund fünf Minuten lang keinen HSV-Treffer zuließ (16:21). Auch die erneute Auszeit Kalabics brachte zunächst die Treffsicherheit seiner Truppe nicht zurück, im Gegenteil: Tim Eberlein gelang für Friedrichsfeld das 16:22. Eine Einzelleistung von Rouven Müller, der im Angriff als siebter Feldspieler gemeinsam mit Anschütz am Kreis agierte, läutete die furiose Aufholjagd der Hockenheimer ein.

Sowden dann unüberwindbar

Sowden tat es seinem Gegenüber nun gleich und wurde minutenlang zum unüberwindbaren Rückhalt. Die HSV-Offensive nutzte ihre Möglichkeiten konsequenter und stellte mit einem Fünf-Tore-Lauf den Anschluss zum 21:22 durch Anschütz her (53.). Etwa 90 Sekunden vor dem Ende glich Rouven Hoffmann zum 24:24 aus, Friedrichsfeld konterte jedoch: Die Gäste zogen durch Julian Doppler per Siebenmeter erneut in Front (24:25). Wenige Sekunden vor Schluss holte Müller für den HSV nochmals einen Siebenmeter heraus und Kalabic behielt auch beim vierten Versuch die Nerven.

Vater Admir Kalabic fasste zusammen: „Der gegnerische Torhüter hat uns das Leben schwer gemacht und einen Sahnetag erwischt. Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen, wie sie sich zusammengerauft hat und in der letzten Viertelstunde in der Abwehr agiert hat. Vorne hat uns heute das taktische Mittel mit dem siebten Feldspieler wahrscheinlich den einen Punkt gerettet. Friedrichsfeld hat gut gespielt, seine schnellen Ballstafetten konnten wir 40 Minuten lang nicht unterbinden. Daher hat es sich auch einen Punkt verdient.“

HSV: Sowden, Peter; Müller (3), Hoffmann (4), Rech (4), Anschütz (3), Ziegler (1), Rausch (1), Gubernatis (2), Diehm (2), Erles, Kalabic (5/4). bkl

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 30.10.2018