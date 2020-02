Kampf um Platz zwei

Der Titel in der 2. Bundesliga der Sportkeglerinnen ist an Germania Karlsruhe so gut wie vergeben, vier Spieltage vor Saisonende kämpfen aber noch einige Mannschaften um Platz zwei. Dazu gehören auch die SG BW/GH Plankstadt II und die SG RW/BF Hemsbach, die am Sonntag (14.30 Uhr, Mehrzweckhalle) aufeinandertreffen.

Während Plankstadts Reserve nicht aufsteigen darf, könnte der Bundesliga-Absteiger über die Relegation in die höchste Spielklasse zurückkehren. Michaela Engel und Jenny Friedmann waren in der Vergangenheit auf den Plankstadter Bahnen häufig mit 500ern erfolgreich.

Auswärts gewann Hemsbach in dieser Runde nur in Eppelheim und Neulußheim. Beim letzten Auftritt in Plankstadt gegen die erste Mannschaft verließ der Gast die Anlage mit 2800 Kegeln. „Wenn wir unsere gewohnte Leistung abrufen können, müssten die Punkte bei uns bleiben, aber es wird sicher ein spannendes Spiel mit hohen Ergebnissen auf beiden Seiten“, sagte Gaby Rühle.

Für den DSKC Eppelheim II ist das Heimspiel gegen SG Post Ludwigshafen/Kaiserslautern (Sonntag, 14 Uhr, Classic Arena) fast schon die letzte Chance auf den Klassenerhalt. Gerade in Heimspielen hat das Team um Ulrike Hindenburg aber bisher erst einmal ihr Potenzial gezeigt und die Punkte in Eppelheim behalten.

Fulminanter Sieg im Hinspiel

Im Hinspiel in Ludwigshafen gelang ein fulminanter Sieg, den es zu wiederholen gilt, um den direkten Vergleich zu gewinnen, falls dieser am Saisonende eine Rolle spielen sollte. „Wenn wir uns nicht selbst im Weg stehen und auf unsere Leistung konzentrieren, bin ich überzeugt, dass wir uns den Sieg erspielen können“, meinte Youngster Leonie Heckmann.

Nur dann kann der DSKC II am TV Unterlenningen dranbleiben, der am Sonntag um 14.30 Uhr den DKC 79 Altlußheim empfängt. Noch nie konnte letztgenanntes Team aus Altlußheim dort überzeugen, geschweige denn gewinnen.

Die SG DKC/RW Neulußheim spielt am Sonntag um 13.30 Uhr beim Tabellendritten Vollkugel Ettlingen. mra

