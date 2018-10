Kampfgeist und Einsatz vonnöten

Ohne die TSG Eintracht Plankstadt geht an diesem Handball-Spieltag erneut nur ein Trio aus unserem Verbreitungsgebiet auf Punkte- und Torejagd in der Landesliga. So steht Spitzenreiter HSG St. Leon/Reilingen ein weiteres schweres Auswärtsspiel beim TSV Amicitia Viernheim II bevor (morgen, 16.30 Uhr). Im Fernduell ist der punktgleiche PSV Heidelberg derweil gegen den Vorletzten TV Schriesheim

...