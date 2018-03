„Kann nicht so weitergehen“

Anzeige

Einen nicht ganz alltäglichen Appell stieß Kreisvorsitzender Harald Schäfer in diesen Tagen an die Vereine heraus. „Kurz vor Beginn der Rückrunde möchte ich nochmals eindringlich an das schon zur Staffelsitzung angesprochene Fair-Play bei den Spielen und einen respektvollen Umgang mit Schiedsrichtern, Spielern und Zuschauern erinnern“, heißt es in dem Offenen Brief Schäfers. Grund dafür war eine alarmierende Zunahme an Sportgerichtsverfahren in der Winterpause im Vergleich zu den Vorjahren.

„Noch bedenklicher stimmt mich aber die Tatsache, dass in den letzten Wochen drei Freundschaftsspiele aufgrund verbaler Auseinandersetzungen abgebrochen werden mussten“, so Schäfer weiter. „So kann und darf es nicht weitergehen.“ Bereits in der Vorrunde gab es diverse Spielabbrüche, die im Verlaufe der Winterpause nun abgeurteilt wurden.

Trend entgegenwirken

Demnach wurde die Partie des SC Rot-Weiß Rheinau II gegen die DJK Jungbusch mit 3:0 für die Rheinauer gewertet. Ebenfalls drei Punkte am grünen Tisch erhielt die DJK Feudenheim, nachdem die Partie gegen den FK Bosna Mannheim beim Spielstand von 5:2 abgebrochen worden war.