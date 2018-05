Anzeige

Es war noch nie so einfach für den Fußball-Landesligisten TSG Eintracht Plankstadt wie am Samstag, im Derby beim FV Brühl etwas Zählbares mitzunehmen. Darin waren sich alle einig. Doch am Ende verlor die TSG Eintracht mit 0:2 (0:0) und bleibt somit weiter in akuter Abstiegsgefahr.

Der Gastgeber musste mit Patrick Morscheid, Markus Schulze und Dominik Wallerus auf drei wichtige Aktivposten verzichten. Auch bei Plankstadt machte sich das Fehlen der beiden Mittelfeldstrategen, Nicolai Neugebauer und Simon Wolf bemerkbar.

Plankstadt fand zunächst besser ins Spiel und Christian Herrmann hatte nach guter Vorlage von Savas Badalak die erste Chance (12.). Wenig später gab der Brühler Goalgetter Patrick Greulich, von Tim Heene gut ins Szene gesetzt, den ersten Warnschuss ab (18.). Die beste Gelegenheit für die Gäste, in Führung zu gehen vergab Marcel Pfau, dessen Schuss an den linken Pfosten knallte (25.). Plankstadt versäumte, die sich bietenden Chancen zu nutzen.