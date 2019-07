Karg: Jeremy ist über Jahre ein konstanter Fahrer

Durch den fehlenden Junior-Cup und einige Verletzungen waren diesmal nur drei Fahrer des Ketscher Motorcross-Teams KMP Honda Racing beim ADAC MX Masters im norddeutschen Tensfeld am Start.

Jeremy Delince (MX Masters) verbesserte sich im tiefen Sand von Tensfeld mit einem sechsten Gesamtrang auf Platz fünf in der Meisterschaft. Josiah Natzke (MX Youngsters) war im ersten Lauf bei den Youngsters dann auch in den Top 10, im zweiten Rennen dann vom Sturzpech verfolgt. Pascal Jungmann (MX Youngsters) hatte durch die erste Qualifikation für ein Hauptrennen auch ein persönliches Erfolgserlebnis. Teamchef Alexander Karg zeigte sich zufrieden: „Trotz kleiner Mannschaft haben wir mit dem Team wieder alles gegeben und die Ergebnisse gehen durchaus in Ordnung. Jeremy ist über Jahre nun schon ein unheimlich konstanter Fahrer für uns.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.07.2019