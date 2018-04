Anzeige

Der Vertrag von Abwehrspieler Markus Karl beim Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen hat sich per Option um ein Jahr verlängert. Seit 2016 spielt der Innenverteidiger für den SV Sandhausen. Nach über 22 Einsätzen in dieser Saison hat sich der im Sommer auslaufende Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr bis 2019 verlängert. „Markus ist für uns ein wichtiger Eckpfeiler unserer Defensive und in dieser Saison ein absoluter Leistungsträger“, so Geschäftsführer Sport Otmar Schork. „Wir freuen uns mit Markus noch ein weiteres Jahr in Sandhausen planen zu dürfen.“

Der 32-jährige Innenverteidiger, der im Sommer 2016 vom 1. FC Kaiserslautern nach Sandhausen wechselte und zuvor bei Greuther Fürth, dem Hamburger SV, dem FC Ingolstadt und Union Berlin unter Vertrag stand, sorgt aktuell als einer der „K-Türme“ mit dafür, dass der SVS nach wie vor die beste Defensive der Liga stellt. Karl bestritt in der aktuellen Runde 23 Ligaspiele, 14 davon über die volle Distanz.

„Ich freue mich sehr dass es geklappt hat. Jetzt gilt es die aktuelle Saison möglichst gut abzuschließen und nächste Saison noch einmal anzugreifen“, richtet Karl den Blick nach vorne. svs