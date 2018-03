Anzeige

Als sich Schneider im Mai 2017 einer Operation der arg lädierten rechten Schulter unterzog, hofften noch alle, dass sie ihr Team bald wieder als Torjägerin würde unterstützen können. Doch alle Bemühungen der Ärzte und Physiotherapeuten brachten keinen durchschlagenden Erfolg. Thomas Löbich, der Schneider als Co-Trainer unterstützt, sieht dies mit einem weinenden, aber auch lachenden Auge: „Es ist schade für Kate und für uns, sie nicht mehr auf dem Spielfeld zu sehen. Andererseits macht sie einen tollen Job als Trainerin und ist damit für uns vielleicht noch wertvoller.“

Und wie sieht Katrin Schneider das Ausscheiden als aktive Spielerin selbst? Fällt es ihr schwer, nicht mehr auf dem Spielfeld in Aktion zu treten? „Auf jeden Fall. Es gibt viele Momente, in denen ich mir am liebsten mein Trikot anziehen würde, um aufs Feld zu stürmen. Aber mein gesundheitlicher Zustand lässt das leider nicht zu.“ Andererseits hätte sie sonst nicht so früh die Vorzüge als Trainerin kennengelernt, sagt sie.

„Es hat sich alles verändert“

„Es hat sich alles verändert, um ehrlich zu sein. Als Spielerin bin ich zum Training gekommen und musste mich um nichts kümmern, außer um meine eigene Leistung. Das sieht jetzt schon ganz anders aus. Zu meinem 40-Stunden Job als Personalreferentin kommt jetzt natürlich noch die Trainer-Arbeit dazu. Videoanalyse, Trainingsvorbereitungen, Vorbereitungsplanung und natürlich auch das Training selbst“, erklärt Schneider.

Viel Zeit für Sport nebenbei sei da nicht: „Deshalb freuen sich die Mädels immer, wenn ich etwas Bewegung brauche. Denn dann wird gekickt, weil dafür benötigt man keine Wurf-Schulter!“ zg/Bild: Pfliegesndörfer

