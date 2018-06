Anzeige

Kaum gehört der Jubiläums-Renntag im Zuge der 150-Jahr-Feierlichkeiten der Pferderennen in Mannheim der Vergangenheit an, richten sich die Blicke des Badischen Rennvereins (BRV) in die Zukunft. Abweichend von der üblichen Terminierung laufen die Vollblüter am morgigen Freitag, wenn beim B.A.U.-Renntag zu einer After-Work-Veranstaltung eingeladen wird. Sponsor des Tages ist der ehemalige BRV-Präsident Peter Gaul, der gemeinsam mit Partnerfirmen den Badischen Rennverein bei dessen kommenden Veranstaltung unterstützt.

Die Ställe interessiert der ungewöhnliche Zeitpunkt des Renntages nur am Rande. Für die sieben ausgeschriebenen Rennen wurden 72 Pferde genannt. Auch diesmal darf ein Hindernisrennen nicht fehlen. zg