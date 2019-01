Kate Schneider: Winterschlaf muss zu Ende sein

Nachdem die Verträge für die nächste Saison verlängert sind, konzentrieren sich die Ketscher Kurpfalz-Bären auf die laufende Runde, die sie in das Handball-Oberhaus führen soll. Bis zum ersehnten Aufstieg ist es aber noch weit, denn jetzt steht gerade das letzte Spiel der Vorrunde in der 2. Bundesliga der Frauen gegen Werder Bremen an.

Nachdem Buchholz/Rosengarten in den beiden letzten Spielen in Waiblingen und Beyeröhde jeweils mit einem Tor Unterschied verloren hat, stehen die Kurpfalz-Bären punktgleich mit dem Titelfavoriten mit 24:4 Punkten an der Spitze der Tabelle.

In einem dramatischen Spiel musste sich Bremen zuletzt mit 27:28 der Spitzenmannschaft aus Waiblingen knapp geschlagen geben und steht jetzt mit dem Rücken zur Wand. Nur noch zwei Punkte beträgt der Abstand zum Tabellenletzten. Kein Wunder, dass Trainer Dominic Buttig mit seinen Schützlingen jetzt die „Bärenhöhle“ stürmen will, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren.

Gegen Werder haben die Kurpfalz-Bären in den vergangenen Jahren nicht immer gut ausgesehen, weil die Mannschaft aus dem Norden äußerst kampfstark auftritt. Die vierwöchige Spielpause hat für eine angenehme Unterbrechung der Reise- und Spielstrapazen gesorgt. Jetzt fragen sich alle Bärenfans aber, wie ihre Mannschaft im neuen Jahr wieder in Tritt kommt. Denn in den beiden vergangenen Saisons hatten die Kurpfalz-Bären im Januar große Startschwierigkeiten zu beklagen.

Das weiß aber auch Trainerin Kate Schneider, die wie gewohnt auf die Stärken des Gegners aufmerksam macht: „Bremen ist eine sehr gefährliche Mannschaft, die mit Merle Heidergott eine sehr dynamische und wurfgewaltige Spielerin in ihren Reihen hat. Aber wir gehen gut vorbereitet in die Partie und hoffen wieder auf die Anfeuerung unserer treuen Fans.“

Sommerrock auf Abschiedstour

Voraussichtlich wird Bären-Actrice Sophia Sommerrock nur noch bei drei Heimspielen zu sehen sein, ehe sie im März ihre studienbedingte Reise in die Vereinigten Staaten antreten wird. Wer sie kennt, ist sich sicher: Bis dahin wird sie all ihr Können und ihren immensen Kampfgeist zum Wohle ihrer Mannschaft einbringen. Ein Grund mehr für die Freunde der Kurpfalz-Bären, am Samstag in die Ketscher Neurotthalle zu pilgern. zg

