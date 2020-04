„Katze und Kamel“ fördern die Beweglichkeit

4 Fotos ansehen Wir begeben uns in den Vierfüßler-Stand. Dafür wählen wir eine angenehm weiche Unterlage, zum Beispiel einen Teppich. Wir stützen uns auf den Händen direkt unter den Schultern und auf den Knien direkt unter den Hüften ab. © Pfitzenmeier

Eine bewegliche Wirbelsäule fördert die Mobilität und beeinflusst auf sanfte Art die Muskulatur, die diese umgibt, sowie den gesamten Rumpf. Eine kontinuierliche „Rückenhygiene“ ist für jede Altersgruppe und jedes Leistungsniveau wichtig, um Schmerzen vorzubeugen oder bestehende zu mindern. Marius Wiegand zeigt im Video auf unserer Internetseite sechs Varianten, die jeder durchführen kann und die bei regelmäßigem Training positive Effekte auf die Beweglichkeit der Wirbelsäule und der umliegenden Strukturen haben.

Erstes Beispiel (Übung 1 und 2): Wir begeben uns in den Vierfüßler-Stand. Dafür wählen wir eine angenehm weiche Unterlage, zum Beispiel einen Teppich. Wir stützen uns auf den Händen direkt unter den Schultern und auf den Knien direkt unter den Hüften ab. Den Rücken bewegen wir nun in beide Richtung: Er drückt sich nach oben durch, wird also rund, der Kopf befindet sich zwischen den Armen, der Blick geht in Richtung Knie. Danach wird der Rücken über die neutrale Position in Richtung „Hohlkreuz“ bewegt. Wir heben dabei den Kopf, der Blick geht geradeaus. Diese beiden Position sollen langsam im Wechsel – Wirbel für Wirbel – erfolgen. Aufgrund der unterschiedlichen Form des Rückens wird diese Übung gerne als „Katze und Kamel“ bezeichnet.

Zweites Beispiel (Übung 3 und 4): Wir bleiben auf den Knien und richten den Oberkörper auf, so dass dieser gerade über der Hüfte steht. Wir stemmen eine Hand in die Hüfte, die andere strecken wir eng am Kopf zur Decke. Nun wird der gerade Oberkörper mit der freien Hand über dem Kopf zur Seite geneigt. Der seitliche Rumpf wird geöffnet und die Strukturen werden gedehnt. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 30.04.2020