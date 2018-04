Kaya und Zeilfelder machen den Sieg klar

Anzeige

In der 71. Minute setzte Ketschs Daniel Marzoll im Mittelfeld mehrmals energisch nach, schickte Gökhan Kaya über rechts und der hämmerte die Kugel aus zirka 25 Metern in den Torwinkel zum 2:0. Hätte Ketsch in der 76. Minute nach gutem Pass in die Mitte, wo Kevin Schlawjinski das Spielgerät für Daniel Marzoll durchlaufen ließ, zum nächsten Mal getroffen, wäre das Spiel sicher entschieden gewesen. So nahm die Partie erst danach richtig Fahrt auf. Zuerst gab es zwei weitere Chancen für Ketsch durch die eingewechselten Kevin Schlawjinski und Atiya Djobo. Dann wurde in der 83. Minute Eppelheim erstmals gefährlich über links. Die Hereingabe landete beim völlig frei stehenden Ümit Ünlü, der zum 2:1 einnetzte. Eppelheim witterte noch einmal Morgenluft. Als in der 87. Minute ein Eckball vors Ketscher Tor segelte und der gute Schiedsrichter Florian Kuppinger plötzlich wegen eines vermeintlichen Handspieles auf den Punkt deutete, wurden diese Hoffnungen noch mehr genährt: Ümit Ünlü lief an, doch der junge Ketscher Keeper Julian Herzog parierte sensationell und hielt seine Farben in Führung. In der 90. Minute krönte Gökhan Kaya seine starke Leistung, als er sich nach einem langen Ball in den Eppelheimer Strafraum durchsetzte, noch einen Gegenspieler narrte und im Fallen seinen dritten Treffer zum 3:1 erzielte. In der Nachspielzeit köpfte Christian Zeilfelder eine Ecke zum 4:1-Endstand in die Maschen. jf

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 09.04.2018