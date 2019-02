Keeperin Marie Schüssler wächst über sich hinaus

Zehn Teams waren beim packenden Hallenturnier des SC Olympia Neulußheim am Start. Die E-Mädchen um Trainer Philipp Merkel zeigten hier ihre mit Abstand beste Saisonleistung.

Im Auftaktspiel gab es ein 4:0 gegen den Polizei-SV Mannheim. Auch gegen die SG Forst/Weiher/Stettfeld konnte die Mannschaft einen 2:0-Sieg für sich verbuchen. Im dritten Vorrundenspiel ging es gegen die TuS Mingolsheim. Und hier bedurfte es einer guten Leistung, denn das Team aus Mingolsheim war bis zu diesem Zeitpunkt auch noch ungeschlagen. Ein Sonntagsschuss von Ellie Scherer flach links unten stellte gleichzeitig das Endergebnis dar, so dass die Neulußheimer Mädchen mit 1:0 siegreich blieben. Im letzten Vorrundenspiel ging es gegen die SG Kirchheim II. Hier setzte sich das SON-Team mit 5:0 durch.

„Es war sehr schön zu sehen, dass die E-Mädels als Team zusammenspielen, in allen Spielen jede für jeden kämpfte und der besser stehende Spieler auch die Bälle erhielt“, verdeutlicht SON-Jugendleiter Reiner Merkel. In der Gruppe B konnte sich der SSV Waghäusel gegen die SG Kirchheim I, den 1. FFC Ludwigshafen, den TSV Amicitia Viernheim und den VfB Wiesloch durchsetzen und die Gruppe für sich entscheiden, so dass es zum Finale zwischen dem SSV Waghäusel und Olympia Neulußheim kam. Es war ein Spiel, das an Spannung nicht zu überbieten war. Lea Bredereck und Sarah Wennecker hielten die Abwehr um Torhüterin Marie Schüssler zusammen. Gleichzeitig spielten sie tolle Bälle auf die Spielführerin Ellie Scherer, die im Mittelfeld agierte und zahlreiche Pässe auf Johanna Huber, Nele Ullrich und Enya Wohlgemuth verteilte. Es gab viele Torchancen, jedoch fielen keine Treffer.

Dramatik pur folgte dann beim Strafstoßschießen. Die Torhüterin Marie Schüssler wuchs über sich hinaus und hielt vier der fünf geschossenen Neunmeter. Und ihren eigenen Strafstoß versenkte sie unhaltbar im Winkel. Am Schluss war der Jubel groß und das Neulußheimer Team durfte zum ersten Mal den riesigen Pokal in den Händen halten. wy

