Kegeln ist seine große Leidenschaft

Wenn Hendrik Erni in jungen Jahren mit seinen Eltern in den Urlaub fuhr, dann war sein erster Gedanke nicht etwa der Strand oder das Baden im Meer, sondern er fragte, wo denn die nächste Kegelbahn sei. War diese gefunden, dann war es ganz schwierig, ihn von dort wegzubekommen. „Ganz so schlimm ist es heute nicht mehr, aber früher hätte ich am laufenden Band kegeln können“, grinst der

...