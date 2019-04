Die Fußball-Mannschaften der SG Ziegelhausen/Peterstal und des FV Brühl standen sich in der Landesliga gegenüber, und die Hausherren behielten mit 2:1 (0:0) die Oberhand.

Es war eine Partie, die aufgrund der Tabellensituation Brisanz barg. Der FV Brühl rangierte im Klassement nur zwei Punkte vor der SG Ziegelhausen/Peterstal. Mit einem Sieg hätte sich die Elf von Trainer Volker Zimmermann endgültig ins gesicherte Mittelfeld geschossen.

Die erste Halbzeit begann ausgeglichen, bis der FV Brühl die Feldüberlegenheit einnahm. Dennoch boten sich dem FVB nur wenige Chancen, die vergeben wurden. Für die SG Ziegelhausen/Peterstal war nichts Nennenswertes zu notieren.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das: Die Hausherren übernahmen das Kommando und erspielten sich ein Übergewicht. In der 52. Minute erzielte Jonas Schmid die 1:0-Führung für die Heidelberger, Jannis Halter legte das 2:0 nach (65.). Der FV Brühl kehrte in die Partie zurück. Nach einem Eckball erzielte Jens Heuberger per Kopfstoß den 2:1-Anschlusstreffer (73.). Wer nun mit der Aufholjagd der Gäste rechnete, sah sich getäuscht.

Mit Endphase nicht einverstanden

„Es war enttäuschend, da kein Aufbäumen erkennbar war“, zeigte sich Trainer Volker Zimmermann mit der Schlussphase nicht einverstanden. Trotz des knappen Rückstandes war es nicht erkennbar, dass der FV Brühl noch den Ausgleich hätte erzielen wollen. Auf der anderen Seite verwaltete die SG Ziegelhausen/Peterstal clever das Ergebnis und brachte die knappe Führung über die Zeit. Damit tauschten die Heidelberger mit dem FV Brühl die Tabellenplätze, die Zimmermann-Elf rangiert nun auf Rang zehn. wy

