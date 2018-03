Anzeige

Mit einem 4:1-Erfolg über den FC Hochstätt Türkspor II ist der SC Olympia Neulußheim II perfekt in die Rückrunde gestartet. Für Trainer Sascha Dörrmann gibt es derzeit auch keinen Grund zu meckern. „Es läuft in der Tat sehr gut momentan, die Mannschaft findet immer besser zusammen und die Abläufe stimmen“, lobt Dörrmann. „Zufrieden bin ich mit der Moral der Mannschaft, die Woche für Woche eine andere Startelf zur Verfügung hat.“

Die Eingliederung der Neulußheimer in die B-Klasse nach der Auflösung der C-Klassen scheint somit reibungslos geglückt, wenngleich man sich ziemlich aussichtslos, aber auch sorgenfrei im Mittelfeld des Klassements festgeschossen hat. „Leider stehen wir viel schlechter da, als es uns gerecht werden würde. Wir wollen eine fulminante Rückrunde spielen“, macht Dörrmann Appetit auf die kommenden Spiele.

Lamin Drammeh in Topform

Der Spielplan führt dem SON II am kommenden Sonntag die TSG Rheinau II zu – ein Team, das ebenfalls im Tabellenmittelfeld festsitzt. „Die TSG hat uns in der Hinrunde besiegt. Es wird darauf ankommen, das körperliche Spiel anzunehmen“, so Dörrmann. Es wird eine Partie, bei der es auch auf die neuen Neulußheimer Schlüsselspieler ankommt. Angreifer Lamin Drammeh ist derzeit in Topform und bester Torschütze des SC Olympia II, Marvin Lösch entpuppt sich immer mehr als Säule des Teams. wy