Kein gutes Pflaster für HG II

Auf einen schon lange ersehnten Sieg beim TV Hardheim müssen die Badenliga-Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen II weiter warten. Sie unterlagen 20:27 (7:15).

„Wir sind einfach nicht genug in die Tiefe gegangen, haben oft zu überhastet geworfen“, fing HG-Trainer Frederik Fehrenbach seine Aufzählung an Misslichkeiten an und wusste auch, warum sein Team ständig das Warnsignal für passives Spiel angezeigt bekam. In der Summe vermisste er ab einem gewissen Moment fast die gesamte Spielzeit über alles, was es zu einem erfolgreichen Handballspiel braucht.

Dabei hätte man zunächst meinen können, seine Spieler hätten in der Kabine besonders gut zugehört und das dort Geforderte zügig in die Tat umgesetzt. Sie führten 4:2 (8.). Allerdings sollte dabei nicht verhehlt werden, dass bis zu diesem Zeitpunkt Torwart Frederik Fauerbach mit vier, fünf starken Paraden eindrücklich unterstrich, dass er ebenfalls zum Team gehört und später auch zum 14:6 traf.

Zu viele Fehlwürfe

Aber da war die Party eigentlich schon ohne die Gäste gelaufen. Denn der nächste zu notierende Zwischenstand lautete 4:12 aus Sicht der Kurpfälzer. Kurz vor dem Seitenwechsel rappelten sie sich noch einmal auf. Ein 5:0-Lauf ließ das Resultat bei 15:11 etwas erträglicher erscheinen. Dieses Hoffnungsfünkchen wurde von sechs darauf folgenden Fehlwürfen unwiederbringlich in seinem Keim erstickt. Hardheim hatte kaum Mühe, den alten Abstand wieder aufzubauen (19:12, 21:13) und steuerte einem sicheren Sieg entgegen.

HG: Fauerbach (1), Hoppe; Schleidweiler, Micke (1), Gartner (6/2), Beck (5), Lemke, Clarius, Polifka (1), Lahme (5), Gerbershagen, Hahne (1). mj

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.02.2020