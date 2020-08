Kein Kommentar zu Jeong-Gerüchten

Die Verantwortlichen des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen werden sich vorerst nicht zur Personalie Woo-Yeong Jeong äußern. Das Gerücht um eine mögliche Leihe war von Klemens Hartenbach, dem Sportdirektor des Erstligisten SC Freiburg, in die Öffentlichkeit gebracht worden (wir berichteten). Der Südkoreaner war in der vergangenen Saison an die zweite Mannschaft des FC Bayern München verliehen. Aufgrund seiner Spielanlage und seiner Fähigkeiten dürfte Jeong bei mehreren Clubs auf dem Zettel stehen – darunter auch der deutsche Rekordmeister. Dieser besitzt ein Zugriffsrecht, sollte der Südkoreaner zum Verkauf stehen. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 05.08.2020