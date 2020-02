Kein typisches Auswärtsspiel

„Bloß nicht Schwarz sehen“ steht auf dem Spieltagsplakat des SV Sandhausen. In Anlehnung an den früheren Coach Alois Schwartz hat sich die PR-Abteilung des SVS einen Gag erlaubt, der inzwischen eine neue Bedeutung hat, denn der Karlsruher SC hat seinen Aufstiegstrainer vor drei Wochen freigestellt. Schwartz werden sie am Hardtwald am Sonntagnachmittag auf jeden Fall nicht sehen.

Dabei hatte die Saison gut begonnen: Am zweiten Spieltag grüßte der KSC von der Tabellenspitze, doch dann ging es kontinuierlich bergab. Bis zum 15. Spieltag hielt sich Karlsruhe noch im Mittelfeld, es folgten eine 1:5-Klatsche gegen Greuther Fürth und Pleiten gegen Wiesbaden, Dresden und Kiel.

Schwartz musste gehen, obwohl Sportdirektor Oliver Kreuzer, der in Ketsch aufgewachsen ist, gerne an ihm festgehalten hätte. Der Druck von Präsident Ingo Wellenreuther wurde jedoch zu groß und Kreuzer musste handeln.

Die Lage hat sich nach der Übernahme durch Christian Eichner nur minimal verbessert, obwohl der Interimstrainer an seinem ersten Sieg ganz nahe dran war. Nun unternimmt er am Hardtwald einen neuen Versuch und könnte mit einem Erfolg auf drei Punkte an Sandhausen heranrücken. Unterstützt wird der KSC von knapp 2500 Fans, die die 50 Kilometer auf sich nehmen werden. Eichner sagt: „Es ist gut, dass wir mit so viel Unterstützung rechnen dürfen. Das haben wir den Jungs mitgegeben, dass es kein klassisches Auswärtsspiel ist von der Kulisse her, sondern ein Stück weit sicherlich von unseren Fans mitgetragen wird.“

Auch SVS-Coach Uwe Koschinat weiß um die besondere Stimmung im Stadion, sagt aber: „Immer wenn die Fan-Verhältnisse daheim pari waren, haben wir außergewöhnliche Leistungen abgerufen.“ Der SVS rechnet mit etwa 8000 Zuschauern – die sportliche Entwicklung scheint sich auf die Ticket-Nachfrage auszuwirken. mjw

