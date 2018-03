Anzeige

Beim angeschlagenen Ex

Monatelang thronte der Aufsteiger HC Neuenbürg an der Tabellenspitze. Das war alles andere als überraschend, nicht nur intern war der Weg in die Oberliga als Ziel auserkoren. Doch seit Januar ist der Wurm drin, der sogar zum Trainerwechsel führte. Trotzdem traten auswärts weitere Punktverluste auf, der HCN rutschte auf Rang 3 ab. Möglicherweise die Chance für die HSG am Samstag (20 Uhr), die in den letzten Spielen bewiesen hat, dass sie im spielerischen Bereich durchaus in der Lage ist, Akzente zu setzen. Engagement, Einstellung und Kampfgeist stimmen sowieso. Aber vom Schwarzwaldrand trugen bislang nur eben Heddesheim und Wiesloch die Zähler davon. Das Trainerduo Körner/Rausch meinte: „Die Aussichten sind recht anspruchsvoll. Wir fahren aber nicht auf einen Ausflug. Wir wollen schon etwas Zählbares mitnehmen. Wir wollen die guten Sachen der letzten Woche wiederholen und die schlechten verbessern.“

Endlich auswärts punkten

Mit einem Sieg in Eggenstein (Sonntag, 17 Uhr) würde die HG ihrer lokalen Konkurrenz sicherlich einen Gefallen tun, um dort allmählich auch rechnerisch jegliche Abstiegsgedanken zu vertreiben. Außerdem wäre es ein gutes Zeichen gegen die bisherige Auswärtsschwäche seiner Truppe, dort doppelt zu punkten, würde Trainer Frederik Fehrenbach gerne mal ein deutliches Zeichen sehen: „Wir wollen jetzt endlich in fremden Hallen etwas Zählbares holen, um unserem Ziel, einem positiven Punktekonto, näher zu kommen.“ Aber keinesfalls solle der Gastgeber unterschätzt werden, warnt er im selben Atemzug und verweist auf die Punkteteilung der TGE in Friedrichsfeld. Personell macht er sich keine zu großen Sorgen, er müsse es nehmen wie es kommt und habe gesehen, dass er sich auch auf kurzfristig einspringende Akteure jederzeit verlassen darf. ra/krau/mj

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.03.2018