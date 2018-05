Anzeige

„Die Nachbarschaftshilfe kann nur so aussehen, dass wir gegen die unmittelbaren Konkurrenten der TSG Eintracht im Abstiegskampf auch richtig dagegen halten und erfolgreich agieren, so wie wir es bereits beim 6:3-Sieg gegen Michelfeld getan haben“, will Zimmermann keine Gastgeschenke verteilen und fügt hinzu: „Ich wünsche natürlich meinen zwei ehemaligen Spielern, Frank Engelhardt und Björn Weber, dass sie den Klassenerhalt mit Plankstadt schaffen, was mir auch realistisch erscheint.“

Ketsch will Spieß umdrehen

Die Spvgg 06 Ketsch kann als Liganeuling auf eine passable Runde verweisen. Sicherlich mit ein großer Verdienst von Trainer Frank Eissler, der bei den 06ern gute Arbeit leistet.

Das Saisonziel Nichtabstieg ist seit geraumer Zeit in trockenen Tüchern. „Wir können zwar befreit aufspielen, aber dennoch gehen wir weiter in jedes Spiel, um zu gewinnen. Das gilt besonders für die anstehende Begegnung beim FC Türkspor, gegen die wir die letzten fünf Spiele alle verloren haben und endlich den Spieß umdrehen wollen“, gibt sich Eissler kämpferisch und verhehlt auch nicht, dass der derzeit zehnte Tabellenplatz nicht das Ende der Fahnenstange bedeuten soll. Die Ketscher müssen am Sonntag auf ihren Angreifer Kevin Nauen wegen einer Roten Karte verzichten.

Für die SG dürfte nach zwei Niederlagen in Folge gegen Bammental und St. Leon der Aufstiegszug abgefahren sein. Zwar besteht rein rechnerisch noch eine Chance, aber wer die in den vergangenen Spielen beobachtet hat, musste feststellen, dass die Luft raus ist. Beim bereits feststehenden Absteiger Rohrbach/Sinsheim, will sich die Truppe um SG-Trainer Daniel allerdings nicht noch eine weitere Blöße geben. ASVDJKEppelheimEppelheimerSVMingronelof

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 12.05.2018