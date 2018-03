Anzeige

Fünf Minuten danach kam Dane Rosenberger nach einem Eckball am Strafraum frei zum Schuss, der Ball wurde aber von Mistele im TSV-Tor pariert. So blieb es zur Halbzeit beim für den Favoriten schmeichelhaften 1:1 Unentschieden.

In der zweiten Halbzeit kam der Gast besser ins Spiel und nach 49 Minuten segelte der Ball nach einem Freistoß von Matteo Monetta aus linker Position an Freund und Feind aber auch knapp am langen Pfosten vorbei. Als Christian Zeilfelder beim Klärungsversuch an der Strafraumkante nach Ansicht des Unparteiischen seinen Gegenspieler regelwidrig stoppte, gab es Elfmeter: Monetta verwandelte zum 1:2 (60.).

Die Heimelf zeigte sich keineswegs geschockt und drängte in der Folge auf den Ausgleich, und als Monetta freistehend die vorzeitige Entscheidung verpasste (72.), blieb das Spiel spannend. Michael Hinzmann per Kopf, Pierpaolo Greco nach gutem Solo und Kevin Schlawjinski scheiterten denkbar knapp. Schlawjinski besaß nochmals per Kopf die Ausgleichschance (85.). Die Entscheidung besorgte Florian Jost, netzte zum 1:3 (88.) ein. zg

