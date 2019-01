Ketsch bleibt im Rennen um Aufstieg

Mit einem deutlichen 9:2-Heimsieg gegen den Tabellenletzten FC Külsheim behauptete der TTC Ketsch II den zweiten Platz in der Verbandsklasse Nord der Männer.

Da Verfolger TTV Heidelberg beim Unentschieden gegen Buchen einen Punkt abgab, baute Ketsch den Vorsprung zum dritten Platz auf drei Zähler aus.

Die Eingangsdoppel gingen alle klar an die Gastgeber. In den Einzeln gab es lediglich zwei Fünfsatzspiele. Boris Pastler führte gegen Ulrich Soden bereits 2:0, unterlag aber noch 10:12, 8:11, 2:11. In starker Form war Roman Nagurski, der erst Marco Henninger und dann auch Soden ohne Satzverlust bezwang.

Schütze zeigt großen Kampfgeist

Max Wollenweber verlor in der Mitte 0:3 gegen Michael Düll, im hinteren Paarkreuz zeigte Nachwuchsspieler Tim Schütze großen Kampfgeist, als er Matthias Betz im fünften Satz bezwang. mra

