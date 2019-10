Ketsch dreht Rückstand zur Pause noch in einen Sieg um

Trotz eines 0:2-Rückstands und vielen vergebenen Chancen speziell in der ersten Halbzeit gab die Spvgg 06 Ketsch im Heimspiel gegen FK Srbija Mannheim nicht auf und drehte die Partie mit einer guten Einstellung in der zweiten Hälfte in einen 3:2-Sieg.

Die erste Chance hatten die Gäste, als sich Ketschs Defensivakteur Dominik Ardelt verschätzte und eine Hereingabe seines Gegenspielers ermöglichte, die aber Aleksandar Markovic nicht nutzte. Ketsch fand danach besser ins Spiel.

Handspiel und Elfmeter

In der 24. Minute knallte der Ball an den Pfosten der Gäste als Ardelt nach einer Ecke und guter Vorarbeit von Markus Bertolini zum Abschluss kam. Mitten in diese Drangphase rutschte Bertolini in einen flach zurückgespielten Ball infolge eines Konters der Gäste hinein. Der Schiedsrichter entschied überraschend auf Handspiel und auf Elfmeter, den Luka Stanisic zum 0:1 verwandelte.

Ketsch blieb weiter bemüht und in der 33. Minute bot sich Etienne Köhler die nächste Gelegenheit, er zögerte im Strafraum jedoch zu lange. Den Abpraller setzte Gökhan Kaya übers Tor. Besser machte es Srbija. Nach einem Ballverlust der Nullsechser im Mittelfeld spielten die Mannheimer Aleksandar Kovacevic frei, der aus 14 Meter zum 0:2 einnetzte (34.).

Wichtig für den Gastgeber war, dass vor der Pause noch der 1:2-Anschlusstreffer fiel (40.). Eine abgefälschte Hereingabe von Emre Güc landete bei Köhler, der aus sechs Metern traf. Er war es auch, der vor der Halbzeit fast noch den Ausgleich schaffte – aber nur den Pfosten traf. In der 51. Minute bewahrte Julian Herzog im 06er Tor seine Mannschaft vor einem höheren Rückstand, als er gegen den frei auf ihn zulaufenden Gästestürmer klärte.

Der 2.2-Ausgleich fiel durch Ardelt (65.). Im Anschluss an eine Ecke war er mit dem Kopf erfolgreich. Nach 73 Minuten gab es einen Elfmeter für Ketsch nach einem Foul von Gästekeeper Roland Turi an Köhler. Sören Ruder verwandelte diesen zur 3:2-Führung für die Heimmannschaft. Die verbleibende Spielzeit versuchten die Gäste das Spiel zwar nochmal zu ihren Gunsten zu wenden, das Ketscher Team stemmte sich jedoch geschlossen dagegen und konnte den knappen Vorsprung bis zum Spielende mit vereinten Kräften verteidigen. jf

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 21.10.2019