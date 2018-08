Ketsch düpiert den Gastgeber

Wieder nichts: Auch im zweiten Spiel der Fußball-Landesliga ging die SG ASV/DJK Eppelheim als Verlierer vom Platz. Gegen die Spvgg 06 Ketsch gab es vor eigenem Publikum eine 1:3-Niederlage.

Dabei fing es gut an für Gastgebern: In der 8. Minute schickte Timo Staffeldt Patrick Greulich auf die Reise und dieser konnte den Gästetorwart überwinden – Führung für Eppelheim. Vier Minuten später hätten die Hausherren nachlegen können, aber Staffeldt wurde im letzten Moment am Torschuss gehindert. Danach kam Ketsch immer besser ins Spiel und gewann langsam die Oberhand im Mittelfeld. Nach einer Flanke wurde der Ball zu kurz abgewehrt und auch der Eppelheimer Torwart machte beim anschließenden Kopfball von Daniel Marzoll zum 1:1 nicht den sichersten Eindruck.

Kurz vor Ende der ersten Hälfte lag das 2:1 für die Gastgeber in der Luft, aber mit einem Reflex konnte der Ketscher Torwart Jonas Wies den Schuss von Tristan Grün noch abwehren. Auch nach der Pause hatte Eppelheim die erste Chance, aber der Schuss von Staffeldt landete in den Armen des Ketscher Torwarts. In der 50. Minute nutzten die Gäste einen direkten Freistoß aus zirka 25 Metern zur 1:2-Führung. Dane Rosenberger traf. Danach bemühte sich Eppelheim, brachte sich aber immer wieder selbst durch unpräzise Anspiele in Gefahr. Salvatore Rindone nutzte schließlich einen Konter zum 1:3-Endstand (88.). ms/zg

