Ketsch gibt sich keine Blöße

Im drittletzten Saisonkampf musste Ringen-Oberligist KSV Ketsch beim KSV Malsch antreten, mit dem man im Vorkampf (17:16) reichlich Mühe hatte. In der Letzenberghalle in Malsch gaben sich die Ketscher diesmal keine Blöße und siegten 22:10.

Bis zum siebten Kampf war das Duell (10:12) offen. In den abschließenden drei Kämpfen holte der KSV noch drei Siege. Gegenüber der Vorwoche traten beide Teams in Bestbesetzung an: Malsch wieder mit den Brüdern Baumgärtner und Ketsch mit seinem rumänischen Leistungsträger Ion Plop.

Ketsch hatte Bodo Ebelle wieder ins Fliegengewicht beordert, doch der unterlag Angelo Baumgärtner mit 3:6. Ümit Kahyaoglu glich dies durch einen klaren Punktsieg wieder aus. Kampflos hatte Ketsch die 61-Kilo-Klasse den Gastgebern überlassen, Enrico Baumgärtner kam so zu vier Punkten. Doch bis zur Pause riss der Ketsch das Kampfgeschehen an sich: Tim Geier punktete durch starke Schlussminuten Marvin Epp klar aus, und Kevin Lindemann behielt nach einem 6:8-Rückstand mit 13:10 die Oberhand über Christian Eberwein. Ion Plop holte die erwartete „Vier“ durch einen technischen Punktsieg über Jonas Huber, doch Malsch kam wieder ran, als Mario Matha Moses Ruppert keine Chancen ließ. Mit 12:10 führte Ketsch nach sieben Kämpfen, ehe Trainer Christoph Ries einen Blitzsieg gegen Alexander Schork für klare Verhältnisse sorgte. Kai Schuler machte vorzeitig den Sieg bei 18:10-Führung perfekt, als er schon in der ersten Runde Tudor Cravet mit 16:0 deklassierte. Am Ende gab es zwischen dem Malscher Maximilian Schäfer und Marco List einen abwechslungsreichen Kampf, den der Ketscher nach einem 1:2-Rückstand dank der besseren Schlussoffensive mit 5:2 für sich entschied.

Die Ketscher Reserve kam in Malsch zu einem 24:24, doch die Kämpfe von Kevin Lindemann wurden durch dessen späteren Einsatz in der Oberliga wieder aberkannt. Malsch kam so zu einem 24:16-Erfolg. Die Punkte für Ketsch holten Bugra Bulut (8), Dirk Schuler (4) und Laurin von Loefen (4). pw

