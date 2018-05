Anzeige

„Unser Krankheitspech in dieser Saison ist einfach unglaublich“, bedauert Simon. Sie und Melanie Berger sind „der gesunde Kern“. Auch Mona Kusterer muss wegen Bandscheibenproblemen passen.

Verstärkung gesucht

Trotz der schwierigen Voraussetzungen strebt Ketsch den Aufstieg an. „Wir wollen auf jeden Fall in die Oberliga hoch“, meinte Simon. Für sie selbst ist zwar die Mannschaft wichtiger als die Spielklasse, doch Kathrin Thome und Melanie Berger möchten künftig in der fünfthöchsten deutschen Spielklasse agieren. „Gerade Melli trainiert seit langem darauf hin und hat mit 40:6 eine tolle Bilanz gespielt“, so Simon. Sollte es schief gehen, werden die Ketscherinnen es in der kommenden Saison wieder versuchen. „Auf jeden Fall suchen wir noch eine Verstärkung“, meinte Simon nach den Erfahrungen dieser Runde. Vielleicht gibt es auch noch ein Hintertürchen, dass durch Rückzüge von Mannschaften ein Platz frei wird. Die Relegationsrunde in Singen war ursprünglich mit drei Teams vorgesehen, doch der TTC Frickenhausen II als Vizemeister der württembergischen Verbandsliga hat verzichtet. mra

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 05.05.2018