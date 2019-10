Ketsch II in der Krise

Die Krise der Spvgg 06 Ketsch II in der Fußball-Kreisklasse A hat derzeit viele Gesichter. „Da ist zum einen die mangelnde Trainingsbeteiligung. Das muss ich jetzt einfach mal ansprechen“, scheint der Geduldsfaden bei Trainer Johann Strunk vor einer Zerreißprobe zu stehen.

Damit einhergehend fehle von Wochenende zu Wochenende jegliche Kontinuität, da man stets mit unterschiedlichen Aufstellungen antreten muss. So gelang es auch am vergangenen Spieltag nicht, vom Aufsteiger FC Badenia Hirschacker mehr als einen Zähler zu entführen. „Wir haben es nicht geschafft, dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken“, hadert Strunk und findet in diesem Atemzug noch ein weiteres Problem, das die Ketscher derzeit in der unteren Tabellenhälfte festnagelt. „Wir machen zu viele individuelle Fehler, die einfach in der A-Klasse nicht passieren dürfen.“

Nach Jahren, in denen es bei der Spvgg stets aufwärts ging, gilt es nun, den Hebel zu finden, um den Abwärtstrend zu stoppen. Dafür geht man den Weg der kleinen Schritte und blickt erst einmal bis zum Dezember, um bis dahin das Bestmögliche herauszuholen. „Wir wollen natürlich versuchen, den Abstand nach unten zu vergrößern und im gesicherten Mittelfeld in die Winterpause gehen“, sagt Strunk. In den sieben ausstehenden Spielen warten noch einige Gegner, die mit Ketsch II auf Augenhöhe oder gar im Tabellenkeller platziert sind – es könnte also gelingen.

Endlich mal kaltschnäuzig?

Anfangen kann die Strunk-Elf bereits jetzt, wenn der SV Altlußheim seine Visitenkarte in Ketsch abgibt. „Altlußheim hat derzeit doppelt so viele Punkte wie wir. Ich erwarte aber dennoch, dass wir unsere Fehler abstellen und nach vorne endlich einmal die Kaltschnäuzigkeit zeigen, um erfolgreich zu sein“, hat Strunk bereits das Rezept zum Erfolgreich-Sein. Doch leichter gesagt als getan, die Wahrheit liegt bekanntlich auf dem Platz.

Bereits am Samstag (16 Uhr) muss der SC Olympia Neulußheim in Seckenheim beweisen, ob er noch einmal in die Spitzengruppe hereinrutschen kann. Partien mit Spitzenspiel-Charakter stehen beim SV Rohrhof (gegen den TSV Neckarau) und beim KSC Schwetzingen (gegen SC Pfingstberg/Hochstätt) an. Können beide Teams bestehen, sind sie ganz dick im Aufstiegsrennen. Schützenhilfe kann dabei die SG Oftersheim leisten, wenn sie den derzeitigen Zweiten TSG Rheinau in Schach hält. Für FV Brühl II und Hirschacker geht es im direkten Duell darum, das Punktepolster weiter aufzustocken. wy

