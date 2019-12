Ketsch II plant erneut den Coup

Nach der zuletzt misslungenen Auswärtsfahrt zum Thüringer HC II (27:38), der in der Tabelle der 3. Handball-Liga der Frauen nun bis auf einen Zähler an die Handballerinnen der Juniorbären aus Ketsch herangerückt ist, darf die Mannschaft aus der Kurpfalz erneut auf Reisen gehen. Ihre nächste Station ist die Gymnasiumshalle der HSG Gedern/Nidda (Samstag, 18 Uhr), die ihrerseits gerade Platz zwei im Klassement einnimmt.

Es ist also eine hohe Hürde, die es am Rande des Vogelsbergs zu bewältigen gilt, sie erscheint schier unüberwindbar, angesichts der Tatsache, was für einen Vorrundenlauf die HSG Gedern/Nidda hingelegt hat. Dabei hing zunächst einmal der Haussegen etwas schief. In den ersten drei Spielen gab es für den Zweitligaabsteiger zwei Niederlagen, erst der 23:25-Ausrutscher bei den Juniorbären in Ketsch, dann eine Heimpleite gegen den Vorletzten TSG Ober-Eschbach. Das entsprach nicht ganz den Vorstellungen der Verantwortlichen in Mittelhessen. Aber dann kam die Mannschaft von Trainer Christian Breiler in Schwung, einzig ein Unentschieden beim Tabellenvierten SC Markranstädt schmälerte nun noch minimal die Bilanz. Mittlerweile ist deutlich ersichtlich, dass die Mannschaft, die 15 Punkte in der 2. Liga holte, zusammen geblieben ist. Der 42-jährige Breiler befindet sich im zehnten Jahr bei der HSG.

Stets gute Ansätze präsentiert

Derweil würde man auf Ketscher Seite gerne den Coup der Vorrunde im Auftaktmatch wiederholen. Und schließlich hätten die Juniorbären zuletzt – auch bei Niederlagen – immer gute Ansätze gezeigt, wie ihr Trainer Adrian Fuladdjusch seinen Schützlingen attestierte. Deshalb fährt seine Mannschaft auch leicht optimistisch gestimmt Richtung Norden, um möglichst nicht mit leeren Händen in die Kurpfalz zurückzukehren. mj

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 20.12.2019