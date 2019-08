Ketsch II sieht sich nicht unter Druck

Im Spiel eins nach dem Abenteuer Kreisliga und dem Abstieg aus dem Mannheimer Oberhaus musste die Spvgg 06 Ketsch II gleich eine Niederlage einstecken. Doch das 0:2 beim Aufstiegsaspiranten DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen ließ Trainer Johann Strunk keineswegs in Panik verfallen.

„Wir haben zu hektisch und fahrig angefangen. Allerdings muss man sagen, dass unser Kader noch nicht im Vollbesitz seiner Fülle ist“, betont Strunk, dass er hier noch auf den einen oder anderen Urlaubsrückkehrer wartet. Für das Aufgebot, das ihm zur Verfügung stand, will er das Dargebotene positiv werten. „Insgesamt war Edingen-Neckarhausen die bessere Mannschaft, aber aufgrund des Spielverlaufs wäre ein Punkt für uns möglich und verdient gewesen.“ Strunk spielt hierbei insbesondere auf das Ende des ersten Durchgangs an, als seinem Team ein aus seiner Sicht „glasklarer Elfmeter“ verweigert wurde. Es wäre der Ausgleich gewesen, der im zweiten Durchgang bei einer weiteren Riesenchance endgültig hätte fallen müssen. Stattdessen kassierte man in der Schlussminute den endgültigen Knockout mit dem 0:2, der aus einer stark abseitsverdächtigen Position gefallen war.

Nach der Auftaktpleite und im Hinblick auf das nächste schwere Heimspiel gegen den KSC Schwetzingen, der mit seinem 10:0 gegen den Kreisliga-Absteiger 1. FC Turanspor Mannheim aufhören ließ und umgehend die Tabellenführung erklommen hat, läuft man in der Enderle-Gemeinde Gefahr, früh der Musik hinterherzulaufen. Doch Strunk beruhigt: „Druck haben wir hier nicht. Wir sind immerhin eine zweite Mannschaft. Vor zwei Jahren haben wir die Meisterschaft gefeiert, ohne dass wir uns vorher Druck gemacht haben. Ich bin mir sicher, dass wir absolut konkurrenzfähig sind, wenn alle wieder an Bord sind.“ Den Gegner KSC Schwetzingen steckt Strunk definitiv in die Schublade der Mannschaften, die oben mitspielen werden. „Sie haben viel Qualität. Wir müssen von Anfang an die nötige Präsenz zeigen“, fordert er.

Bereits am Samstag spielt der FC Badenia Hirschacker innerhalb seines Jubiläumswochenendes zum 60-jährigen Bestehen gegen den SC Pfingstberg/Hochstätt. Ebenfalls zu Hause treten der FV Brühl II (gegen die DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen) und der SV Altlußheim (gegen den SV 98/07 Seckenheim) an. In einem Klassiker empfängt der SV Rohrhof die SG Oftersheim.

Auswärts gefordert ist der SC Olympia Neulußheim, der beim 1. FC Turanspor Mannheim sein Gastspiel gibt. wy

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.08.2019