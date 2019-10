Ketsch liebt Fünf-Satz-Duelle

Mit einem 9:6-Auswärtssieg bei der DJK Wallstadt startete der TTC Reilingen erfolgreich in einen Doppelspieltag. Im Doppel holten die erstmals komplett angetretenen Gäste durch Prim/Vögele einen Punkt. Mit zwei Siegen im oberen Paarkreuz ging Reilingen knapp in Führung. Dabei besiegte Manuel Vögele Wallstadts Nummer eins Moritz Hardung nach 1:2 Satzrückstand noch mit 12:10 im fünften Satz, Mark Prim rang Lars Wagner ebenfalls in fünf Sätzen nieder. Daniel Knauf und Dennis Pulver retteten die 5:4-Führung der Gäste nach der ersten Einzelrunde.

Im zweiten Durchgang musste Mark Prim gegen Hardung eine Niederlage hinnehmen. Manuel Vögele verteidigte die knappe Führung der Reilinger mit einem klaren Sieg gegen Wagner. Daniel Knauf und Stefan Wenneker brachten Reilingen mit 8:6 vorentscheidend in Front, Jürgen Kief setzte mit einem knappen 12:10 im fünften Satz den Schlusspunkt, obwohl er vorher bereits Matchbälle gegen sich hatte.

Ebert und Martin dominieren

Das Lokalderby zwischen TTC Reilingen und TTC Ketsch III endete mit 8:8 unentschieden. Reilingen startete mit dem Rückenwind aus dem Spiel in Wallstadt stark, mit 4:1 waren die Gastgeber in Führung gegangen. Prim/Vögele und Wenneker/Pulver siegten im Doppel, Mark Prim und Manuel Vögele schlugen im oberen Paarkreuz zu. Strugies/Roth erzielten den Punkt für die Gäste. Im mittleren Paarkreuz dominierten dann allerdings die Gäste mit Michael Ebert und Marvin Martin. Dem Sieg von Reilingens Dennis Pulver folgte Christoph Pietreks Punkt für Ketsch zum 5:4-Zwischenstand. Prim und Vögele bauten die Reilinger Führung auf 7:4 aus, aber Ketsch gab sich zu keinem Zeitpunkt auf und zeigte sich in fünf der sechs Fünf-Satz-Spiele nervenstark. Martin und Pietrek gewannen ihr zweites Einzel, der Sieg von Marius Niklas gegen Jürgen Kief hielt Ketsch weiterhin im Rennen. In einem hart umkämpften Abschlussdoppel rangen Strugies/Roth das starke Reilinger Doppel Prim/Vögele knapp in fünf Sätzen nieder. Am Ende musste Reilingen froh über den Punktgewinn sein.

Der ASV Eppelheim musste sich dem Bezirksklasse-Aufsteiger TSG 78 Heidelberg mit 6:9 geschlagen geben. Ohne Lars Mohr punkteten im Doppel nur Vierling/Mollet. Die erste Einzelrunde verlief noch ausgeglichen, Thomas Mollet, Patrick Wenderoth und Johannes Noky hielten das Spiel bis zum 4:3 offen. In der zweiten Einzelrunde steuerten nur noch Klaus Vierling und erneut Patrick Wenderoth einen Zähler bei.

Hockenheim kommt nicht in Fahrt

Die zweite Mannschaft des TTC Hockenheim kommt nicht in Fahrt. Gegen den TTC Hirschhorn kamen die Rennstädter trotz einer 6:3-Führung nicht über ein 8:8 hinaus. Steinle/Ballmann und Eustachi/Bossuot punkteten im Doppel. Bernd Potthast erhöhte zum 3:1. Joachim Hamleh, Marvin Ballmann und Frédéric Bossuot bauten die Führung nach teilweise hart umkämpften Spielen auf 6:3 aus. In der zweiten Runde siegte lediglich Felix Eustachi und erneut Frédéric Bossuot für die Gastgeber. Das Abschlussdoppel Potthast/Hamleh unterlag in einem wahren Krimi mit 11:13.

Aufsteiger Ketsch IV war im Heimspiel gegen die TTG Walldorf II ohne echte Chance und unterlag mit 0:9. Die TSG Plankstadt kam zu einem kampflosen 9:0 gegen den TTV Mühlhausen III. Die Frauen des TTC Ketsch IV besiegten die SG Dielheim/Mühlhausen III mit 7:3. Basis des Ketscher Erfolgs war die schnelle 4:0-Führung. mbu

