Ketsch macht früh alles klar

Seine Aufgabe beim Tabellenletzten KSV Malsch löste Ringer-Oberligist KSV Ketsch sicher und festigte mit einem 22:9-Sieg die Tabellenführung. Ketsch gewann die ersten fünf Kämpfe und führte zur Pause mit 18:0.

Schwergewichtler Chingiz Samadov war ohne Gegner und die „Leichten“ – Bodo Ebelle und Ivan Izdebskyi – fertigten ihre Kontrahenten nach Belieben ab. Auf 100 erhöhte dann Ümit Kahyaoglu durch einen sicheren 7:2-Erfolg gegen den Malscher Neuzugang Martin Mohacsi. Eine starke Vorstellung bot der vom VfK Schifferstadt nach Ketsch gekommene Ramon Gersak-Perez, der Abdullah Rahime mit 19:3 abfertigte. Zum ersten Sieg kam Malsch durch das 5:3 von Jonas Huber über Tim Geier. Mit Schulterniederlagen von Kevin Lindemann und Kevin Schnepf hatten die Gastgeber plötzlich auf 9:18 verkürzt. Doch in den Abschlusskämpfen waren wieder die Ketscher Akteure am Gewinnen: Marco List und Kai Schuler sorgten mit ihren Punkterfolgen für den Endstand. Die Reserve des KSV Ketsch kämpfte am Mittwoch bei der zweiten Mannschaft der KG Malsch/Östringen und war dort mit 19:43 unterlegen. Joel von Loefen und Moses-Behembera Ruppert mit jeweils zwei und Kevin Lindemann mit einem Sieg überzeugten.

Bereits an diesem Freitag geht es für Ketsch weiter: Um 20.30 Uhr wird in der Rathaus-Turnhalle die KG Laudenbach/Sulzbach erwartet. Um 19 Uhr tritt die KSV-Reserve gegen die der KG Laudenbach/Sulzbach an.

Verbandsliga

Im zweiten Kampf der „Englischen Woche“ in der Ringer-Verbandsliga holte der ASV Eppelheim beim Tabellennachbarn ASV Daxlanden einen Sieg auf der Waage und mit 23:15 auf der Matte. Daxlanden bot zwei Ringer mit Übergewicht auf und hatte eine Gewichtsklasse nicht besetzt. Damit kam Eppelheim zu einem 36:0-Erfolg. Den späteren Vergleich auf der Matte entschieden die Eppelheimer mit 23:15 für sich. Im Heimkampf am Samstag, 17 Uhr, empfängt der ASV in der Ernst-Knoll-Halle die Reserve der SVG Nieder-Liebersbach. pw

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 04.10.2019