Ketsch schießt beim 8:1 Tore im Fünf-Minuten-Takt

Die Topteams Brühl II und TSG Rheinau haben sich in der Fußball-Kreisklasse A 1 keine Blöße gegeben. Sie siegten hoch, bevor sie am Mittwoch aufeinandertreffen.

FV Brühl II – FK Bosna Mannheim 6:2 (2:2)

Der FVB tat sich in der ersten Halbzeit schwerer als erwartet. Nach einem Ballverlust im eigenen Strafraum brachte Suleiman Shukeirik die Gäste in Führung. Mario Tessitore drehte die Gästeführung mit zwei Toren. Nach Vorarbeit von Tim Heene hatte er zunächst keine Mühe, aus kurzer Distanz auszugleichen (32.) und in der 35. Minute nahm er einen Eckball von Enes Sen gekonnt per Direktabnahme zum 2:1. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff musste der FVB den Treffer zum 2:2-Pausenstand hinnehmen, Enis Dzihanic traf zum 2:2 (45+1). Nach Wiederanpfiff kam die Brühler Tormaschinerie aber wieder ins Rollen. Tessitore verwandelte einen Foulelfmeter mit seinem dritten Treffer sicher zum 3:2 (52.), Canay Keklik nutzte eine Bayazit Flanke zum 4:2 (65.), Pascal Wasow erhöhte nach Vorarbeit von Tessitore auf 5:2 (70.) und den Schlusspunkt setzte Tim Heene mit einem Kopfstoß von der Strafraumgrenze. (83.).

FC Badenia Hirschacker – TSG Rheinau 1:5 (0:3)

Hirschacker präsentierte sich im ersten Durchgang kampf- und lustlos. In der 8. Minute gingen die Gäste durch einen von Max Weyland verwandelten Elfmeter, dessen vorangehendes Foulspiel die Badenia-Spieler außerhalb des Strafraums gesehen haben wollten, in Führung. Mitte der ersten Hälfte leitete ein FC-Ballverlust das 0:2 ein, als Sebastian Wantoch nach Querpass nur noch einschieben musste (21.). Ein katastrophaler Fehlpass von Hirschacker brachte Rheinau ins Spiel, Kevin Achtstetter stand beim Abspiel goldrichtig und traf zum 0:3 (41.). Nach der Pause zeigte der FC Badenia endlich Wille und bekam nach Foul an Marco Obeldobel einen Elfmeter zugesprochen, den Pascal Roth zum 1:3 verwandelte (52.). Danach übten die Hausherren Druck aus, kamen aber nicht zu nennenswerten Torchancen. In der 76. Minute stand die FC-Abwehr nach einem Konter völlig blank und Hamzi Ibrahim besorgte mit dem 1:4 die Entscheidung. Danach lud Hirschacker Achtstetter noch zum 1:5 ein. Francesco Rubino im Badenia-Tor verhinderte am Ende eine noch höhere Niederlage.

Spvgg Ketsch II – FC Viktoria Neckarhausen 8:1 (1:1)

Ketsch gewann sein Heimspiel am Ende auch in der Höhe verdient . Die 06er wurden in der 12. Minute durch eine schöne Direktabnahme von Manuel Fuchs (12.) böse überrascht, nachdem sie bereits einige gute Chancen vergeben hatten. Auch in der Folge zeigten sie sich hier kaum verbessert, so dass lediglich das 1:1 von Kevin Klebert (38.) zu Buche stand. Ab der 54. Minute fielen dann die Tore im Fünf-Minuten-Takt, Özgür Cakiroglu (54.), erneut Klebert (56.), Artur Kissner (64., 67.), Kristian Spaqi (71., 76.) und Ertan Yildirim (82.) schössen den 8:1-Sieg heraus. Bei einigermaßen guter Chancenverwertung hätte Ketsch das Ergebnis am Ende noch deutlicher gestalten können.

SV Altlußheim – SV Seckenheim 0:3 (0:1)

Der SV Altlußheim bot gegen den SV Seckenheim eine ausgeglichene erste Spielhälfte. Durch einen abgefälschten Ball, bei dem die Gastgeber eine Abseitsstellung moniert hatten, gingen die Mannheimer durch Paul Stro in Führung (26.). Im zweiten Durchgang warfen die Gastgeber eine gehörige Portion Kampfgeist in die Waagschale, musste aber nach einem Konter durch Beyhan Selvi das 0:2 hinnehmen (72.). Das 0:3 durch Oussama-Anouar Makhloufi per Sonntagsschuss in der Nachspielzeit (90.+4) begrub die letzten Hoffnungen der Gastgeber.

Edingen-Neckarhausen – SG Oftersheim 4:2 (2:0)

Die SGO erwischte in der Doppelgemeinde einen Fehlstart und hätte bereits nach 15 Minuten mit 2:0 in Rückstand liegen können. Zählbar für die Gastgeber wurde es dann auch nur wenig später als Aaron Schwarz das 1:0 markierte (28.). Umgehend erhöhte Simon Wolf auf 2:0 (31.). Nach dem Seitenwechsel musste die SG Oftersheim durch ein Eigentor von Nico Langenbahn das 3:0 schlucken (60.). Maurice Uhrig schraubte das Ergebnis auf 4:0 (75.). Erst danach meldete sich die SGO im Spiel an und betrieb durch Kevin Limbeck (77.) und Markus Ferma (82.) noch Ergebniskosmetik.

SC Olympia Neulußheim – SV Rohrhof 2:3 (0:2)

Rohrhof kam besser ins Spiel und ging durch ein Eigentor von Neulußheims Kevin Fritz (5.) und Michael Bandrowski (24.) mit 2:0 in Front und mit einer verdienten Führung in die Pause. Neulußheim bäumte sich in der zweiten Halbzeit auf und glich durch Philipp Gerstner (51.) und Daniel Graf (82.) aus. Dann die Nachspielzeit: SON-Keeper Philipp Karpf klärte einen langen Ball, doch Pascal Frumusa nahm den Ball direkt und überlupfte die Neulußheimer Abwehr zum 3:2-Siegtreffer (90.+4). Ein Ergebnis, mit dem die Gastgeber haderten, denn aus deren Sicht wäre ein Remis verdient gewesen.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 26.10.2020