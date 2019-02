Ketsch startet gegen Rivalen

Die Planungen für die neue Saison sind beim Ringer-Oberligisten KSV Ketsch wie bei allen anderen Vereinen derzeit im vollen Gange. Inzwischen stehen die Kampftermine für die am Samstag, 7. September, beginnende Punkterunde durch den Sportreferenten Hardy Stüber (Mühlacker) bereits fest.

Der KSV Ketsch beginnt dabei mit zwei Heimkämpfen: Am Samstag, 7. September, kommt es zum Duell mit dem alten Rivalen AC Ziegelhausen und am Samstag, 14. September, mit dem letztjährigen Vizemeister RSC „Eiche“ Sandhofen, der sich für die neue Saison einiges vorgenommen hat und weiter verstärkt antreten wird. Die Ketscher hoffen auf dabei auf ein volles Haus und Unterstützung ihrer Fans.

Englische Wochen

Am dritten Kampftag muss der KSV Ketsch zum KSV Hemsbach und danach gastiert die Reserve des DRL-Clubs SV Germania Weingarten in Ketsch. Die Saison geht über 16 Wochen und wird am Samstag, 21. Dezember, abgeschlossen. Zwei englische Wochen wird es aus Zeitgründen auch in diesem Jahr erneut geben. So wurde die Feiertage 3. Oktober (Donnerstag) und 1. November (Freitag) mit in den Terminplan aufgenommen. pw

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 19.02.2019